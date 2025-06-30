Lübnan Cumhurbaşkanı'nın İsrail'e Tepkisi

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırgan tutumunu, beş noktada sürdürdüğü işgali ve Lübnanlı esirleri serbest bırakmamasını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararının açık bir ihlali olarak nitelendirdi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Avn, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) Misyonu Başkanı ve Komutanı Diodato Abagnara ile başkent Beyrut'ta görüştü.

Görüşmede Avn, mevcut bölgesel koşulların, uluslararası güçlerin Lübnan'ın güneyinde varlığını sürdürmesini her zamankinden daha gerekli kıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Avn, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırgan tutumunun, beş noktada sürdürdüğü işgalin ve Lübnanlı esirleri serbest bırakmamasının BMGK'nın 1701 sayılı kararının tüm hükümlerine aykırı olduğunu yineledi.

Avn, UNIFIL ile Lübnan ordusu arasında ortak çalışmanın önemine dikkati çekerek, Güney Litani bölgesinde UNIFIL güçlerinin yerel halkla kurduğu iyi ilişkilerin hem güvenlik hem de sosyal ve sağlık hizmetleri bakımından katkı sağladığını, ayrıca yaklaşık 500 Lübnanlı aileye istihdam yarattığını ifade etti.

UNIFIL Misyonu Başkanı ve Komutanı General Abagnara ise Lübnan'da daha önceki deneyimlerinden edindiği tecrübeyi kullanarak Lübnan ordusuyla işbirliğini geliştirmeyi sürdüreceğini belirtti.

Göreve yeni başlayan Abagnara, Avn'a iyi dilekleri için de teşekkür etti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'la 19 Haziran'da yaptığı görüşmede, UNIFIL'in görev süresinin uzatılması gerektiğini söylemişti.

İtalyan Tümgeneral Diodato Abagnara, 24 Haziran'da UNIFIL Misyonu Başkanlığı ve Komutanlığına atanmıştı.

UNIFIL'in kuruluşu ve 1701 sayılı karar

Lübnan'da iç savaşın başlamasının ardından İsrail, 1978'de Lübnan topraklarına girdi ve Güney Lübnan'ı işgal etti. Aynı yıl Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail'e kuvvetlerini Lübnan'dan çekmesi için çağrı yaptı.

BMGK, Lübnan'ın isteği üzerine İsrail kuvvetlerinin çekilmesini doğrulamak, barışı ve güvenliği yeniden sağlamak ve Lübnan hükümetinin ülkenin güneyi üzerindeki otoritesini yeniden tesis etmesine destek amacıyla 19 Mart 1978'de UNIFIL'i kurdu.

BMGK, Lübnan ile İsrail arasında 12 Temmuz 2006'da başlayan şiddetli savaşa son verilmesi çağrısında bulunan 1701 sayılı kararı 11 Ağustos 2006'da oybirliğiyle kabul etmişti.

BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.