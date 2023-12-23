Lübnan\'da 9 Milyon Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi!

Lübnan'da yurt dışına sevk edilmek istenen 9 milyon uyuşturucu hap ele geçirildiği bildirildi.

Lübnan İçişleri Bakanı Bessam Mevlevi, X sosyal medya hesabı üzerinden, narkotik ekipleri tarafından Beyrut Limanı'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonu hakkında bilgi verdi.

Bakan, limandan ilk varış rotası Kenya olan bir konteyner içerisinde gizlenen 9 milyon kaptagon uyuşturucu hapın ele geçirildiğini ifade etti.

Mevlevi, faillerin yakalanması için soruşturmanın sürdüğünü aktardı.