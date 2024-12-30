Lübnan'da Ceset Sayısı 18'e Yükseldi

İsrail ordusunun çekildiği Lübnan'ın güneyindeki El-Hıyam beldesinden bir kişinin daha cesedine ulaşıldı.
İsrail ordusunun 11 Aralık'ta çekildiğini duyurduğu Hıyam beldesinden çıkarılan cesetlerin sayısı 18'e yükseldi.
Lübnan Sivil Savunma Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Hıyam beldesinin Doğu Mahallesi'nde enkaz altından bir kişinin cesedinin çıkarıldığı belirtildi.
Cesetlerin, Mercayun Devlet Hastanesine götürüldüğü ve arama çalışmalarının sürdürüleceği aktarıldı.
Sivil Savunma Genel Müdürlüğünden dün yapılan açıklamada, Hıyam beldesindeki saha ve arama çalışmalarının bitirilmesinin öngörüldüğü duyurulmuştu.
İsrail ordusu 11 Aralık'ta Lübnan'ın güneyindeki Hıyam beldesinden çekildiğini açıklamış, Lübnan ordusu da Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü birlikleri ile ABD koordinasyonunda beldenin çevresinde konuşlanmaya başlamıştı.
Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.
Anlaşma uyarınca Lübnan ordusunun, 60 gün içinde İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması öngörülüyor.
Öte yandan İsrail, hava saldırıları düzenleyip Lübnan'ın güneyinde evleri yıkarak ateşkese yönelik ihlallerini sürdürüyor.
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