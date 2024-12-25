Lübnan'da Cesetler Bulundu

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İsrail ordusunun çekildiği Lübnan'ın güneyindeki beldeden 3 kişinin naaşı çıkarıldı.

İsrail ordusunun 11 Aralık'ta çekildiğini duyurduğu Hıyam beldesinden çıkarılan cesetlerin sayısı 10'a yükseldi.

Lübnan Sivil Savunma Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Hıyam beldesinin Celahiyye Mahallesi'nde saha ve kayıpları arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Sivil savunma ekiplerinin İsrail ordusunun daha önce hedef aldığı noktada enkaz altından 3 kişinin cesedini çıkardığı aktarıldı.

Cesetlerin, Mercayun Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü, tüm kayıp kişiler bulunana kadar arama çalışmalarının sürdürüleceği kaydedildi.

İsrail ordusu 11 Aralık'ta Lübnan'ın güneyindeki Hıyam beldesinden çekildiğini duyurmuş, Lübnan ordusu da Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü birlikleri ile ABD koordinasyonunda İsrail'in çekildiği beldenin çevresinde konuşlanmaya başlamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girdi.

Anlaşma uyarınca Lübnan ordusunun, 60 gün içinde İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması öngörülüyor.