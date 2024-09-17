Lübnan'da Eğitime Ara

Lübnan Eğitim Bakanı Abbas el-Halebi, İsrail'in çağrı cihazlarını patlatması sonucu ülkede 9 kişinin ölmesi, 2 bin 800 kişinin yaralanmasının ardından yarın eğitime ara verileceğini açıkladı.
Bakan Halebi, konuya dair yazılı açıklamasında, ülkedeki tüm eğitim kurumlarında yarın eğitime bir gün ara verileceğini belirtti.
İsrail'in çağrı cihazlarını patlattığı saldırılarda bazı vatandaşların öldüğünü, binlercesinin yaralandığını aktaran Halebi, İsrail'in Lübnanlılara karşı benzeri görülmemiş bir suç işlediğini vurguladı.
Bakan Halebi, dünya ülkelerine İsrail'in acımasızca saldırılarını durdurmaları çağrısında bulundu.
Çağrı cihazlarının patlatılması
Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşandı.
Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu biri çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 200 kadarı ağır yaklaşık 2800 kişinin yaralandığını açıkladı.
İsrail'den konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi.
İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda son günlerde gerilimin arttığı gözlemleniyor.
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