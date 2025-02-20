Lübnan'da İşgal Reddiyesi

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Lübnan'da Hizbullah ve Emel Hareketi, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki bölgelerde işgali sürdürmesini reddettiğini açıkladı.

Hizbullah ve Emel Hareketi yetkililerinin görüşmesi sonrasında, Lübnan ve İsrail arasında yapılan ateşkes anlaşması gereği 18 Şubat'ta çekilmesi gereken İsrail'in işgalinin devam ettiği bölgelere ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Güney Lübnan topraklarının herhangi bir yerinde işgalin varlığını kesinlikle reddediyoruz." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in Lübnan'ın hava sahasında ve topraklarına yönelik ihlal ve saldırılarını kınayan Hizbullah ve Emel Hareketi, ateşkes anlaşması ve BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının uygulanması gerektiğini vurguladı.

Açıklamada ayrıca, Lübnan'daki yeni hükümetin İsrail saldırılarında yıkılan bölgelerin inşasını öncelikle ele alması istenildi.

İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilme süreci

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te ateşkese varılmıştı. Ateşkes kapsamında İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği noktalardan çekilmesi gerekiyordu.

Ancak İsrail, Lübnan ordusunun ülkenin güneyinde kontrolü tam olarak ele almadığını ileri sürerek işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzatmıştı.

Lübnan-İsrail sınırındaki beldelerde yaşayan binlerce Lübnanlı, İsrail ordusunun saldırıları ve sürdürdüğü işgali nedeniyle yerinden edildi.

İsrail ordusunun çekildiği 11 bölgede 19 Şubat'ta Lübnan askerleri konuşlanırken, İsrail sınır hattındaki 5 noktada işgalin devam edeceği yönünde açıklama yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) ise İsrail'in Lübnan'dan çekilme sürecini geciktirdiğini açıklayarak, ateşkes anlaşması ve BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı gereği İsrail'in ülkenin güneyinden tamamen çekilmesi gerektiğini bildirdi.