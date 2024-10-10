Lübnan'da İsrail Askeri Öldü

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İsrail ordusunun kara saldırısı başlattığı Lübnan'da bir İsrail askerinin öldüğü bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 36 yaşındaki yedek Kıdemli Başçavuş Ronny Ganizate'nin, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'la çatışmalar sırasında öldüğü belirtildi.

İsrail ordusunun verilerine göre, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze ve Lübnan'da ölen asker sayısı 731'e çıktı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan-İsrail sınır hattında çatışmalar sürüyor.

Hizbullah, füze ve insansız hava araçları ile İsrail'in kuzeyindeki askeri mevkileri hedef alırken, İsrail ordusu da Lübnan'ın güneyi ve başkent Beyrut'taki Dahiye bölgesine şiddetli hava saldırıları düzenliyor.