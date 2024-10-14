Lübnan'da İsrail Hava Saldırısı: 13 Ölü

Güncel

BEYRUT, 14 Ekim (Xinhua) -- İsrail'in Pazartesi günü erken saatlerde Lübnan'ın güney ve doğusundaki kasaba ve köylere düzenlediği hava saldırılarında 13 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

İsminin açıklanmaması kaydıyla Xinhua'ya konuşan Lübnanlı askeri kaynaklar, İsrail savaş uçakları ve insansız hava araçlarının Pazartesi günü erken saatlerde 8 kasaba ve köye 11 hava saldırısı düzenlediğini ve Lübnan'ın güneyindeki 12 kasaba ve köyü ağır topçu ateşine tuttuğunu söyledi.

Ensar köyünde 2, Kefr Kila köyünde 4, Marub kasabasında 6, Sıddıkin kasabasında ise bir kişi hayatını kaybederken, Sarbin kasabasında 4 ve yine Sıddıkin kasabasında bir kişi yaralandı. Kaynaklar, hayatını kaybedenlerin tamamının sivil olduğunu kaydetti.

Hizbullah ise Pazartesi sabahı yaptığı farklı açıklamalarda İslami Direniş savaşçılarının işgal altındaki Şebaa Çiftlikleri'nde bulunan İsrail Zebdine kışlasını, Labune ve Merkaba köylerindeki İsrail askerlerini ve Lübnan'ın güneyinde yer alan Hale Verde'de bir toplanma noktasını roketlerle vurduğunu söyledi.

Öte yandan Lübnan Kızılhaçı, Pazartesi günü sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı mesajında Lübnan'ın Kuzey Valiliği'ne bağlı Aytu köyünde bir apartmanı hedef alan İsrail hava saldırısında 18 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını açıkladı.