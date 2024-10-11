Lübnan'da İsrail Hava Saldırısı: 21 Ölü

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MEYDUN, 11 Ekim (Xinhua) -- Lübnan'ın Meydun kasabasında, İsrail hava saldırılarında yıkılan binaların enkazı, 10 Ekim 2024.

Lübnanlı kaynaklara göre, İsrail'in Perşembe günü Lübnan'ın güneyi ile doğusuna düzenlediği hava saldırılarında en az 21 kişi hayatını kaybetti, 41 kişi de yaralandı. (Fotoğraf: Taher Abu Hamdan/Xinhua)