Lübnan'da İsrail Saldırıları: 100 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Lübnan'da İsrail Saldırıları: 100 Ölü

Geniş Video İzle

İsrail'in Lübnan'da düzenlediği saldırılarda 100 kişi hayatını kaybetti, 400'den fazla yaralı var.

24.09.2024 02:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Lübnan: " İsrail'in sabahtan bu yana düzenlediği saldırılarda 100 kişi öldü"

BEYRUT - Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda en az 100 kişinin hayatını kaybettiği, 400'den fazla kişinin ise yaralandığı bildirildi.

İsrail Lübnan'da yoğun bombardımanını sürdürüyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından sabah saatlerinden bu yana İsrail güçlerinin düzenlediği saldırılara ilişkin yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının en az 100, yaralı sayısının ise 400'den fazla olduğu bildirildi. Açıklamada, öldürülenler arasında çocukların, kadınların ve sağlık görevlilerinin bulunduğu aktarıldı.

Hizbullah ise İsrail ordusunun çeşitli askeri noktalarına çok sayıda roket fırlatıldığını açıkladı. Açıklamada saldırıların "İsrail'in güney ve Bekaa bölgelerini hedef alan düşman saldırılarına karşılık" olduğu belirtilirken, İsrail'in kuzeyindeki 2 askeri mevzinin ve Hayfa kentinin kuzeyindeki Rafael savunma sanayi komplekslerinin bombaladığı ifade edildi.

İsrail'den tahliye mesajı

Lübnanlı telekom operatörü Ogero'nun Başkanı Imad Kreidieh, Lübnanlıların bugün İsrail tarafından gelen 80 binden fazla şüpheli arama aldığını ve arayanların insanların tahliye edilmesini istediğini söyledi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), sabah saatlerinden bu yana İsrail Hava Kuvvetleri'nin Lübnan'da 300'den fazla Hizbullah hedefini vurduğunu açıklamıştı.

Lübnan\'da İsrail Saldırıları: 100 Ölü
Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Sağlık Bakanlığı, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Lübnan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan'da İsrail Saldırıları: 100 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:16 Erdoğan’dan ABD’de art arda kritik temaslar: Her görüşmede ortak tek bir konu vardı Erdoğan'dan ABD'de art arda kritik temaslar: Her görüşmede ortak tek bir konu vardı
00:25 Kendi kendine düğün yapan fenomen Kübra ardında bir mektup bırakıp intihar etti Kendi kendine düğün yapan fenomen Kübra ardında bir mektup bırakıp intihar etti
23:19 İbre aileye de dönebilir Polis katilinin sosyal medya paylaşımları dehşet verici İbre aileye de dönebilir! Polis katilinin sosyal medya paylaşımları dehşet verici
18:07 Orta doğu alev alev Lübnan’dan kaçış başladı, İsrail OHAL ilan etti Orta doğu alev alev! Lübnan'dan kaçış başladı, İsrail OHAL ilan etti
17:25 Avrupa’da dengeleri sarsacak karar Arnavutluk’ta Bektaşi Devleti kuruluyor Avrupa'da dengeleri sarsacak karar! Arnavutluk'ta Bektaşi Devleti kuruluyor
10:16 Kate Middleton, kemoterapi tedavisinin ardından ilk kez görüntülendi Kate Middleton, kemoterapi tedavisinin ardından ilk kez görüntülendi
10:13 Zincir markette torunu yaşındaki kızı taciz etti O anlar kamerada Zincir markette torunu yaşındaki kızı taciz etti! O anlar kamerada
09:55 Kendilerine alkol almayı reddeden engelli çobana dakikalarca işkence ettiler Kendilerine alkol almayı reddeden engelli çobana dakikalarca işkence ettiler
09:53 “Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun“ anketi Çıkan sonuç İmamoğlu’nun hoşuna gitmeyecek "Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?" anketi! Çıkan sonuç İmamoğlu'nun hoşuna gitmeyecek
09:51 Metin Arolat’ın 20 yıllık arkadaşı Kaan Öztürk’ten dikkat çeken çıkış: Serum almış, bunun araştırılması lazım Metin Arolat'ın 20 yıllık arkadaşı Kaan Öztürk'ten dikkat çeken çıkış: Serum almış, bunun araştırılması lazım
09:50 Ali Koç ve Mourinho ile fotoğraf paylaşan Nusret’e Icardi’den eşi benzeri görülmemiş yorum Ali Koç ve Mourinho ile fotoğraf paylaşan Nusret'e Icardi'den eşi benzeri görülmemiş yorum
09:45 Ümraniye’de kadın polisin vurulduğu anlar kamerada Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş Ümraniye'de kadın polisin vurulduğu anlar kamerada! Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş
09:37 Patronu tarafından odasına gizli kamera yerleştirilip mahrem görüntüleri çekilen kadın bakıcı 2.78 milyon dolar tazminat kazandı Patronu tarafından odasına gizli kamera yerleştirilip mahrem görüntüleri çekilen kadın bakıcı 2.78 milyon dolar tazminat kazandı
09:32 Bursa’da eğitim uçağı düştü 2 pilot hayatını kaybetti Bursa'da eğitim uçağı düştü! 2 pilot hayatını kaybetti
09:18 Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 20 kuruş zam gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 20 kuruş zam gelmesi bekleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2024 03:19:14. #1.13#
SON DAKİKA: Lübnan'da İsrail Saldırıları: 100 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement