Lübnan'da İsrail Saldırılarında Can Kaybı 3.544'e Yükseldi - Son Dakika
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Lübnan'da İsrail Saldırılarında Can Kaybı 3.544'e Yükseldi

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 3.544'e, yaralı sayısı ise 15.036'ya ulaştı.

19.11.2024 20:17
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İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 28 artarak 3 bin 544'e çıktı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında can kayıplarına ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun dün Lübnan'ın birçok bölgesine düzenlediği saldırılarda 28 kişinin öldüğü, 107 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 902'si kadın ve çocuk, 214'ü sağlık çalışanı olmak üzere 3 bin 544'e, yaralı sayısının da 15 bin 36'ya yükseldiği belirtildi.

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırısı başlatmıştı.

İsrail ordusu, 30 Eylül'de de Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladığını bildirmişti.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden olduğu tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut'a ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 610 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lübnan'da İsrail Saldırılarında Can Kaybı 3.544'e Yükseldi - Son Dakika

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