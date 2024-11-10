Lübnan'da İsrail Saldırılarında Can Kaybı 3 Bin 189'a Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Lübnan'da İsrail Saldırılarında Can Kaybı 3 Bin 189'a Yükseldi

İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 3,189, yaralı sayısı 14,078'e çıktı.

10.11.2024 19:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 189'a, yaralı sayısı da 14 bin 78'e çıktı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun dün Lübnan'ın çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 53 kişinin öldüğü, 99 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 189'a, yaralı sayısının 14 bin 78'e yükseldiği belirtildi.

Hayatını kaybedenlerin 815'ini kadın ve çocukların, 188'ini de sağlık çalışanlarının oluşturduğu kaydedildi.

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırısı başlatmıştı.

İsrail ordusu, 30 Eylül'de de Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladığını bildirmişti.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan'da İsrail Saldırılarında Can Kaybı 3 Bin 189'a Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:55 RAMS Başakşehir ile Beşiktaş, 0-0 berabere kaldı RAMS Başakşehir ile Beşiktaş, 0-0 berabere kaldı
20:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çankaya Köşkü’nü de Külliye’yi de kullanmaya devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çankaya Köşkü'nü de Külliye'yi de kullanmaya devam edeceğiz
19:01 Erdoğan’dan Kabine sonrası “kayyum“ mesajı: Türkiye’nin geleceğinde terör destekli siyasete yer yok Erdoğan'dan Kabine sonrası "kayyum" mesajı: Türkiye'nin geleceğinde terör destekli siyasete yer yok
17:16 TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan “Öcalan“ açıklaması: Atılacak adımlar Türkiye’yi rahatlatır TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan "Öcalan" açıklaması: Atılacak adımlar Türkiye'yi rahatlatır
16:48 Netanyahu’nun özel kalem müdürüne şantaj suçlaması Netanyahu'nun özel kalem müdürüne şantaj suçlaması
15:14 Narin davasında “cumartesi“ detayı tv100 muhabiri açıkladı Narin davasında "cumartesi" detayı! tv100 muhabiri açıkladı
15:01 Polis oldu, babasının katilini 25 yıl sonra yakaladı Polis oldu, babasının katilini 25 yıl sonra yakaladı
14:25 Merve Aydın, Survivor’a doymadı: 10 kere de olsa 10 kere giderim Merve Aydın, Survivor'a doymadı: 10 kere de olsa 10 kere giderim
14:07 İtirafçı Nevzat Bahtiyar’ı zora sokan soru: O böcekler suda yaşamaz, nasıl oldu İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ı zora sokan soru: O böcekler suda yaşamaz, nasıl oldu?
14:03 Tesisatçıya ait kimyasal yüklü araç infilak etti: Ortalık savaş alanına döndü Tesisatçıya ait kimyasal yüklü araç infilak etti: Ortalık savaş alanına döndü
13:59 Ankaralı Turgut’un sağlık durumu hakkında kızından yeni açıklama Ankaralı Turgut'un sağlık durumu hakkında kızından yeni açıklama
13:54 Sondaj çalışmaları başladı Her an yeni bir müjde gelebilir Sondaj çalışmaları başladı! Her an yeni bir müjde gelebilir
13:49 Türkiye Havalimanlarında yolcu sayısı 198 milyonu aştı Türkiye Havalimanlarında yolcu sayısı 198 milyonu aştı
13:41 Narin Güran duruşmasında mahkeme başkanı üzerindeki cübbeyi çıkardı Narin Güran duruşmasında mahkeme başkanı üzerindeki cübbeyi çıkardı
13:39 Yedieminde büyük değişiklik Sahipleri almazsa devlet satışa çıkaracak Yedieminde büyük değişiklik! Sahipleri almazsa devlet satışa çıkaracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2024 21:02:03. #1.13#
SON DAKİKA: Lübnan'da İsrail Saldırılarında Can Kaybı 3 Bin 189'a Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.