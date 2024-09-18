Lübnan'da Patlamalar Devam Ediyor - Son Dakika
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Lübnan'da Patlamalar Devam Ediyor

Lübnan\'da Patlamalar Devam Ediyor

Lübnan'da dün meydana gelen patlamaların ardından bugün de telsiz patlamaları oldu, üç kişi yaşamını yitirdi.

18.09.2024 18:53
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Lübnan'da dün meydana gelen patlamaların bir benzeri de bugün yaşandı. Devlet haber ajansı, telsizlerin patlaması sonucu en az üç kişinin öldüğünü duyurdu.Lübnan'da dün 12 kişinin öldüğü 2 bin 800 kişinin de yaralandığı çağrı cihazı patlamalarının ardından bugün de bazı telsizlerin patladığı bildirildi. Alman haber ajansı dpa'ya konuşan bir görgü tanığı, "Dün duyduğumuz seslerin aynısını duyuyoruz" dedi.

Telsiz cihazlarının patladığını teyit eden bir Hizbullah kaynağı, bazı patlamaların cihazlar otomobil içinde veya motosiklet üzerinde taşındığı sırada yaşandığını aktardı. Patlamalardan biri dünkü saldırıda ölen üç Hizbullah üyesi ve bir çocuk için yapılan cenaze töreni sırasında meydana geldi.

Devlete ait Lübnan Haber Ajansı (NNA) bugünkü yeni patlamalarda en az üç kişinin öldüğünü bildirdi. Reuters haber ajansı da bugünkü patlamalarda yüzlerce kişinin elleri ve karın bölgelerinden yaralandığını aktardı.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun bölgedeki muhabiri Beyrut'taki hastaneler önünde çok yoğun ambulans trafiği yaşandığını söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk dünkü saldırılar üzerine yaptığı açıklamada, "İster sivil, ister silahlı grupların üyeleri olsun; cihazların kimin elinde olduğunu, bulundukları yeri ve çevresindekileri bilmeden binlerce kişinin eş zamanlı olarak hedef alınması uluslararası insan hakları hukukunun ihlalidir" ifadelerini kullanmıştı.

dpa,Reuters,AP/ MUK,ET

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Kaynak: Deutsche Welle

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Lübnan, Dünya, Son Dakika

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