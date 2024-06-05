Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki ABD Büyükelçiliği silahlı saldırıya uğradı

Güncel

BEYRUT, 5 Haziran (Xinhua) -- Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki ABD Büyükelçiliği civarında görülen Lübnan Ordusu mensupları, 5 Haziran 2024.

Lübnan Ordu Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, başkent Beyrut'un kuzeyinde yer alan ABD Büyükelçiliği Çarşamba sabahı silahlı saldırıya uğradı.

ABD Büyükelçiliği ise sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı ayrı bir açıklamada, yerel saatle 08.34'te elçiliğin girişine yakın bir noktada "hafif silahlarla" ateş açıldığını doğruladı. (Fotoğraf: Bilal Jawich/Xinhua)