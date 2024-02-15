BM: Lübnan'ın güneyindeki çatışmalar nedeniyle 88 bin kişi yerinden edildi - Son Dakika
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BM: Lübnan'ın güneyindeki çatışmalar nedeniyle 88 bin kişi yerinden edildi

BM: Lübnan\'ın güneyindeki çatışmalar nedeniyle 88 bin kişi yerinden edildi

Birleşmiş Milletler (BM), Lübnan'ın güneyindeki çatışmaların artması sonucu 88 bin kişinin yerinden edildiğini açıkladı. BM Sözcüsü Stephane Dujarric, sınır köylerinde yaşayan 60 bin kişinin çatışmalardan etkilendiğini belirtti. Ancak BM'nin bu bölgelerdeki insanlara yardım sağlama kabiliyeti güvenlik, erişim ve fon kısıtlamalarından dolayı etkileniyor. İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda ise 10 Lübnanlı hayatını kaybetmiş, 20'den fazla kişi yaralanmıştı. Çatışmaların başladığı tarihten bu yana ise birçok Hizbullah mensubu, Lübnanlı sivil, İsrail askeri ve sivil hayatını kaybetmiştir.

15.02.2024 21:19
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NEW Birleşmiş Milletler (BM), Lübnan'ın güneyinde artan çatışmalar nedeniyle 88 bin kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden edinilen bilgiye göre, sınır köylerinde yaklaşık 60 bin kişinin yaşadığını aktaran Dujarric, bu kişilerin artan çatışmalardan yüksek oranda etkilendiğini söyledi.

Dujarric, BM'nin bu bölgelerdeki insanlara yardım sağlama kabiliyetinin güvenlik, erişim ve fon kısıtlamalarından etkilendiğini vurguladı.

Uluslararası Göç Örgütünün güncel verisini paylaşan Dujarric, "Artan çatışmalar nedeniyle Lübnan'ın güneyinde 88 bin kişi yerinden edildi." dedi.

İsrail'in dün Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılar sonucu 3'ü çocuk 10 Lübnanlı hayatını kaybetmiş, 20'den fazla kişi yaralanmıştı.

İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden çatışmalarda, 199 Hizbullah mensubu, 41 Lübnanlı sivil, 8 Emel Hareketi üyesi, 12 Hamas Hareketi mensubu, 12 İslami Cihad üyesi, 1'i asker 2 Lübnanlı güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri öldürüldü.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, Göçmenler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM: Lübnan'ın güneyindeki çatışmalar nedeniyle 88 bin kişi yerinden edildi - Son Dakika

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