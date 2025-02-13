Lübnan'dan Ateşkes İddialarına Yalanlama

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BEYRUT, 13 Şubat (Xinhua) -- Lübnanlı yetkililer, İsrail ile ateşkesi Ramazan ayına ve Ramazan Bayramı sonrasına uzatma konusunda anlaşmaya vardıkları yönündeki iddiaları yalanladı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı'nın medya ofisi çarşamba günü yaptığı açıklamada bu haberleri yalanlayarak, Lübnan'a böyle bir bilginin ulaşmadığını kaydetti. "Bu haber asılsızdır" ifadesinin yer aldığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın, İsrail'in 18 Şubat'a kadar Lübnan topraklarından tamamen çekilmesi yönündeki tutumunu bir kez daha teyit ettiği vurgulandı.

Meclis Başkanı Nebih Berri'nin ofisi de iddiaları "tamamen asılsız" olarak nitelendirerek, Berri ve Hizbullah'ın ateşkesi ikinci kez uzatma konusunda anlaştıkları yönündeki iddiaları yalanladı.

ABD ve Fransa'nın arabuluculuğunda 27 Kasım 2024'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes, başlangıçta İsrail'in Lübnan topraklarından çekilmesi için 60 günlük bir zaman çizelgesi belirlemişti. Ancak yaşanan gecikmeler neticesinde ABD'nin önerisi üzerine anlaşma, 26 Ocak'ta 18 Şubat'a kadar uzatıldı.