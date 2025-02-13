Lübnan'dan Ateşkes İddialarına Yalanlama - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Lübnan'dan Ateşkes İddialarına Yalanlama

Lübnan, İsrail ile ateşkesin uzatıldığı iddialarını yalanlayarak, böyle bir bilginin olmadığını açıkladı.

13.02.2025 11:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEYRUT, 13 Şubat (Xinhua) -- Lübnanlı yetkililer, İsrail ile ateşkesi Ramazan ayına ve Ramazan Bayramı sonrasına uzatma konusunda anlaşmaya vardıkları yönündeki iddiaları yalanladı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı'nın medya ofisi çarşamba günü yaptığı açıklamada bu haberleri yalanlayarak, Lübnan'a böyle bir bilginin ulaşmadığını kaydetti. "Bu haber asılsızdır" ifadesinin yer aldığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın, İsrail'in 18 Şubat'a kadar Lübnan topraklarından tamamen çekilmesi yönündeki tutumunu bir kez daha teyit ettiği vurgulandı.

Meclis Başkanı Nebih Berri'nin ofisi de iddiaları "tamamen asılsız" olarak nitelendirerek, Berri ve Hizbullah'ın ateşkesi ikinci kez uzatma konusunda anlaştıkları yönündeki iddiaları yalanladı.

ABD ve Fransa'nın arabuluculuğunda 27 Kasım 2024'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes, başlangıçta İsrail'in Lübnan topraklarından çekilmesi için 60 günlük bir zaman çizelgesi belirlemişti. Ancak yaşanan gecikmeler neticesinde ABD'nin önerisi üzerine anlaşma, 26 Ocak'ta 18 Şubat'a kadar uzatıldı.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Ramazan Bayramı, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Lübnan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan'dan Ateşkes İddialarına Yalanlama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:19 Ankara’da toplu ulaşıma okkalı zam İşte yeni fiyatlar Ankara'da toplu ulaşıma okkalı zam! İşte yeni fiyatlar
11:13 Sokak ortasında dehşet Can havliyle iş yerine sığınan genç kadından acı haber Sokak ortasında dehşet! Can havliyle iş yerine sığınan genç kadından acı haber
10:27 DEM Partili Tayip Temel’den Bahçeli için övgü dolu sözler DEM Partili Tayip Temel'den Bahçeli için övgü dolu sözler
09:48 Nike ve Adidas’a rakipti Dünyaca ünlü giyim devi, iflas bayrağını çekiyor Nike ve Adidas'a rakipti! Dünyaca ünlü giyim devi, iflas bayrağını çekiyor
05:16 ABD istihbaratının raporu sızdı: İsrail, İran’ın nükleer tesislerini vuracak ABD istihbaratının raporu sızdı: İsrail, İran'ın nükleer tesislerini vuracak
15:25 Arda Güler’in yanına bir Türk daha Arda Güler'in yanına bir Türk daha
15:01 20 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu 20 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu
14:58 Erbakan’dan erken seçim çağrısı: Sandığın bu sonbaharda gelmesi lazım Erbakan'dan erken seçim çağrısı: Sandığın bu sonbaharda gelmesi lazım
14:52 Sabiha Gökçen’de görüş mesafesi düştü uçuş trafiği aksadı Sabiha Gökçen'de görüş mesafesi düştü; uçuş trafiği aksadı
14:51 Hayat Bilgisi’nin Barbie Gamze’si ile Törpü Yeliz’i yıllar sonra bir araya geldi Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si ile Törpü Yeliz'i yıllar sonra bir araya geldi
14:50 İnsanlar akın akın o siteyi ziyaret ediyor İnsanlar akın akın o siteyi ziyaret ediyor
14:45 Mourinho’dan Icardi’nin paylaşımlarına beklenmedik cevap Mourinho'dan Icardi'nin paylaşımlarına beklenmedik cevap
14:33 FIFA’dan devrim gibi karar: Artık maçlarda hakem olmayacak FIFA'dan devrim gibi karar: Artık maçlarda hakem olmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2025 11:49:01. #1.12#
SON DAKİKA: Lübnan'dan Ateşkes İddialarına Yalanlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.