Lübnan'dan İsrail'e Roket Saldırısı: İsrail'in Kuzeyinde Sirenler Çaldı - Son Dakika
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Lübnan'dan İsrail'e Roket Saldırısı: İsrail'in Kuzeyinde Sirenler Çaldı

Lübnan tarafından İsrail sınır hattındaki bölgelere atılan roketler nedeniyle İsrail'in kuzeyinde sirenlerin çaldığı bildirildi. İsrail ordusu saldırıya karşılık verirken, Arab el-Aramşe bölgesine tanksavar füzeleri ateşlendi. İsrail savaş uçakları ise Hizbullah'a ait bir binaya saldırarak bir Hizbullah mensubunu öldürdü. Çatışmalarda toplamda 296 Hizbullah mensubu, 61 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu, 14 İsrail askeri ve 9 İsrailli sivil hayatını kaybetti.

14.05.2024 16:43
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Lübnan tarafından İsrail sınır hattındaki bölgelere atılan roketler nedeniyle İsrail'in kuzeyinde sirenlerin çaldığı bildirildi.

İsrail Kanal 12 televizyonu, Arab el-Aramşe, Adamit ve Batı Celil beldelerinde sirenlerin çaldığını, İsrail ordusunun saldırıya karşılık verdiğini aktardı.

Kanal, düzenlenen başka bir saldırıda da Arab el-Aramşe'ye tanksavar füzelerinin ateşlendiğini belirtti.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada da Lübnan'dan Batı Celile'deki Arab el-Aramşe bölgesine doğru çok sayıda roket mermisi atıldığı, olayın detaylarının araştırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki Meys el-Cebel'de, Hizbullah'a ait askeri bir binanın yakınına gerçekleştirdiği saldırıda bir Hizbullah mensubunu öldürdüğü belirtildi.

İran destekli Hizbullah, bugün, İsrail-Lübnan sınırında yaşanan çatışmalarda Hüseyin Abbas İsa isimli bir mensubunun hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 296'ya yükseldi.

Ayrıca çatışmalarda 61 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 9 İsrailli sivil öldü.

Kaynak: AA

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