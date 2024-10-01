Lübnan'dan Suriye'ye Göç Artıyor

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ŞAM, 1 Ekim (Xinhua) -- İsrail ordusunun geçen hafta Lübnan'a yönelik hava saldırılarının yoğunlaşması sonucu 52.000'den fazla Lübnan vatandaşı Suriye'ye geçti.

Al-Watan Online adlı haber sitesinin Pazartesi günü Suriye Göç ve Pasaport Genel Müdürlüğü'ne dayandırdığı bilgilere göre, Lübnanlı mülteci akınının yanı sıra yaklaşık 125.000 Suriyeli de aynı dönemde anavatanlarına döndü.

Sadece Pazartesi günü 3.500 Lübnanlı ve 16.000 Suriyeli sınırı geçti ancak yetkili bu istatistiklerin henüz kesin olmadığını vurguladı.

Lübnan'daki artan gerilim ve çatışmalar, birçok Lübnanlı aileyi Suriye'ye sığınmaya zorladı. Öte yandan, Lübnan'da yaşayan yerinden edilmiş Suriyeliler de kötüleşen koşullar nedeniyle savaştan zarar gören ülkelerine dönmeyi tercih ediyor.