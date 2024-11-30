Lübnan-İran Görüşmesi

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Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Lübnan ve bölgedeki son durumu ele aldı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA, İran Meclis Başkanı Kalibaf'ın Berri'yi telefonla aradığını bildirdi.

İkili arasındaki telefon görüşmesinde, Lübnan ve bölgede yaşanan güncel gelişmelerin ele alındığı aktarıldı.

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes antlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

Kalibaf, ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında Lübnan'da ateşkesten memnuniyet duyduklarını dile getirerek, "Lübnan halkı artık Siyonist rejimin bombardımanına maruz kalmıyor ve bu akşamı huzur içinde geçirecektir. Bundan dolayı memnunuz." demişti.