Lübnan, İsrail'e ait bir İHA'yı düşürdü - Son Dakika
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Lübnan, İsrail'e ait bir İHA'yı düşürdü

Lübnan, İsrail\'e ait bir İHA\'yı düşürdü

İsrail ordusuna ait Hermes 900 tipi insansız hava aracı (İHA), Lübnan'ın güneyindeki Reyhan bölgesinde vurulduktan sonra düştü. Hizbullah, İHA'yı düşürdüğünü açıklarken, İsrail ordusu ise füzeyle düşürüldüğünü belirtti. Hizbullah'ın daha önce de İsrail'e ait İHA'ları vurduğu biliniyor.

10.06.2024 18:23
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İsrail ordusuna ait "Hermes 900 tipi" insansız hava aracının (İHA) Lübnan'ın güneyindeki bir bölgede düşürüldüğü bildirildi.

Lübnan medyasında yayımlanan haberlere göre Lübnan hava sahasını ihlal eden İsrail'e ait İHA, güneydeki Reyhan bölgesinde vurulduktan sonra düştü.

Hizbullah, yaptığı açıklamayla İHA'yı düşürdüğünü doğrularken, olayda hava savunma silahı kullandığını belirtti.

İsrail ordusu ise bir İHA'sının karadan havaya atılan füzeyle Lübnan topraklarında düşürüldüğüne dair yazılı açıklama yayımladı.

Hizbullah'ın karadan havaya füzelerle daha önce de İsrail'e ait İHA'ları vurduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lübnan, İsrail'e ait bir İHA'yı düşürdü - Son Dakika

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