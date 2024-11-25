Lübnan, İsrail'in Saldırısını Savaş Suçu Olarak Nitelendirdi

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Lübnan, İsrail ordusunun ülkenin güneyindeki Sur kentinde bir arkeolojik alanı hedef almasını ve kentteki diğer bir tarihi alanı hedef alma tehdidini kınayarak bunun bir "savaş suçu" olduğunu vurguladı.

Lübnan Kültür Bakanı Visam el-Murteza, yaptığı açıklamada, İsrail'in "sahadaki başarısızlığını kindar ve korkakça tarihi alanları hedef alarak örtmeye çalıştığını" belirtti.

Murteza, İsrail ordusunun Sur kentine bağlı Şema beldesinde arkeolojik bir alanı hedef almasını ve Sur'un sahil kesimindeki bir arkeolojik alanı da hedef almakla tehdit etmesine tepki gösterdi.

Söz konusu tarihi alanların UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edildiğini hatırlatan Murteza, bu yerlere saldırının savaş suçu teşkil ettiğine, gerekli şikayetlerin hazırlandığına ve faillerinin Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanacağına vurgu yaptı.

Lübnan Kültür Bakanı, açıklamasında Şema beldesinde hedef alınan arkeolojik alana dair ise bilgi vermedi.

Öte yandan Lübnan'da yayın yapan El-Cedid televizyon kanalının haberinde, İsrail ordusunun tarihi Şema Kalesi ve çevresini bombaladığı aktarıldı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinin merkezinde geniş bir alan için saldırı tehdidinde bulunmuştu.

Bu alanın sahildeki tarihi Sur Kalesi'nin bir kısmını da kapsaması dikkati çekmişti.

İsrail ordusunun hedef aldığı ve hedef alma tehdidinde bulunduğu Şema Kalesi ile Sur Kalesi 12. yüzyılda Haçlılar tarafından inşa edildi.

Son zamanlarda Lübnanlı yetkililer, ülkede İsrail'in daha önceki saldırılarında zarar gören tarihi eserlerin İsrail saldırıları sonucu yok olmasından endişe ediyor.