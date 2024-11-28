Lübnan Ordusu Litani'de Güçleniyor - Son Dakika
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Lübnan Ordusu Litani'de Güçleniyor

Lübnan Ordusu Litani\'de Güçleniyor

Lübnan ordusu, BM ile koordineli şekilde Litani bölgesindeki konuşlanmasını güçlendiriyor.

28.11.2024 10:16
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BEYRUT, 28 Kasım (Xinhua) -- Lübnan ordusu, ülkenin güneyindeki Litani bölgesinde konuşlanmasını güçlendirmeye ve ülkede konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü ile koordineli şekilde bölgedeki devlet otoritesini genişletmeye başladı.

Ordudan çarşamba günü yapılan açıklamada, söz konusu adımların, Lübnan hükümetinin 1701 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararını uygulama kararlılığı çerçevesinde, özellikle ordunun ve tüm güvenlik güçlerinin Litani bölgesindeki konuşlanmasının güçlendirilmesi amacıyla atıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda ilgili askeri birlikler çeşitli bölgelerden güneydeki Litani bölgesine geçiş yapıyor ve burada belirlenen yerlerde konuşlandırılacak" denildi.

İsrail güvenlik kabinesinin salı gecesi Lübnan ile ateşkes anlaşmasını onaylamasıyla yaklaşık 14 aydır devam eden çatışmaların sona ermesinin yolu açıldı.

Ateşkes anlaşmasına göre Lübnan ordusu önümüzdeki 60 gün içinde kendi topraklarında kontrolü sağlayarak Hizbullah'ın bölgede yeniden örgütlenmesini engelleyecek. İsrail'in kademeli olarak geri çekilmesiyle siviller geri evlerine dönecek.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Lübnan Ordusu Litani'de Güçleniyor - Son Dakika

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