Lufthansa Tahran Uçuşlarını Askıya Aldı

(ANKARA) - Alman havayolu şirketi Lufthansa, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından bölgede oluşan güvenlik risklerini gerekçe göstererek Tahran'a ve Tahran'dan yapılan tüm uçuşlarını askıya aldığını duyurdu.

Lufthansa şirketinden yapılan açıklamada, Lufthansa Group'un Tahran'a ve Tahran'dan yapılan uçuşlarının mevcut durum nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar askıya alındığı belirtildi. Ayrıca, üst uçuşlar için İran, Irak ve İsrail hava sahasının kullanılmayacağı ifade edildi.

Rusya'nın Aeroflot havayolu şirketi, Moskova ile Tahran arasındaki uçuşları iptal ettiğini ve Orta Doğu'daki diğer rotalarda düzenlemeler yaptığını açıkladı. Qatar Airways ise hem Irak'a hem İran'a ve İran'dan yapılan uçuşları askıya aldığını duyurdu.