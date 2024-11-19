Lüks Otelde Elektrik Çarpması Davası - Son Dakika
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Lüks Otelde Elektrik Çarpması Davası

Fatih'te lüks otelde, açık kablolar nedeniyle çocuk yaralanmasına sanığa 13 bin 500 lira ceza verildi.

19.11.2024 15:46
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Fatih'te, lüks otel odasında led ışık kablolarının açıkta bırakılması sonucu tatil için gelen yabancı uyruklu ailenin 2 yaşındaki çocuklarını elektrik çarpmasına ilişkin davada, otelin idari işler müdürü sanığa 13 bin 500 lira adli para cezası verildi.

İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuksuz sanık Halil Ö. ve avukatı Pelin Tümkaya Aşkar ile mağdur çocuk Omar Zakariyya Mohamed'in ailesi adına avukat Melike Erarslan katıldı.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, müşteki ailenin olay tarihinde tatil yapmak amacıyla İstanbul'daki söz konusu otele geldiklerini, ailenin konakladıkları otel odasında ışıklar ve kabloların açıkta bulunması nedeniyle çocuklarının yaralandığını anlattı.

Ailenin şikayetçi olması üzerine soruşturmaya başlandığını hatırlatan cumhuriyet savcısı, mağdurun yaralanmasının hayatını tehlikeye sokacak nitelikte olduğunun tespit edildiğini, bilirkişi raporlarına göre otelin idari işler müdürü sanık Halil Ö'nün asli kusurlu olduğu sonucuna ulaşıldığını bildirdi.

Savcılık bu nedenlerle sanığın "taksirle yaralama" suçundan 4,5 aydan 1,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaaya karşı savunma yapan sanık, olayda bir kusuru olmadığını belirterek, "İş yerimizde gerekli tüm önlemler alınmıştır. Beraatimi istiyorum." dedi.

Sanığın avukatı, yargılamanın eksik araştırmayla sürdürüldüğünü öne sürerek, "Olay sırasında mağdur çocuğun elinin ıslak mıydı, elinde yara var mıydı? Bu hususlar açığa kavuşturulmamıştır. Anne ve baba kaza sırasında çocuklarıyla ilgilenmiş değillerdir. Kusur anne ve babadadır. Tüm bu hususlar dikkate alınarak müvekkilin beraatini istiyoruz." diye konuştu.

Mağdur çocuğun ailesinin avukatı Erarslan, mütalaaya katıldıklarını belirterek sanığın cezalandırılmasını istedi.

Yargılamanın biteceği hatırlatılarak son sözü sorulan sanık, "Yaşanan kazada benim kusurum yoktur. Beraatimi istiyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme, sanığı "taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan önce 180 gün adli para cezasına mahkum etti.

Yaralamanın mağdur çocuğun yaşamını tehlikeye sokacak şekilde meydana geldiğini değerlendiren mahkeme, sanığın olay nedeniyle pişman olduğuna dair bir izlenim bırakmamasını da dikkate alarak cezayı 270 güne yükseltti.

Mahkeme, böylece cezanın günlüğü 50 liradan 13 bin 500 lira olarak hesaplanarak 6 taksitle ödenmesine hükmetti.

Davanın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, anne Sakina Dawood ile baba Zakariyya İsmail Mohamed'in 2022 yılında 2 yaşındaki çocukları Omar Zakariyya Mohamed ile Güney Afrika Cumhuriyeti'nden İstanbul'a tatile geldikleri ve Fatih'teki lüks bir otelden oda kiraladıkları anlatılmıştı.

Ailenin konakladığı otel odasındaki ışık ve kabloların açıkta olması nedeniyle çocuklarının hayatını tehlikeye sokacak nitelikte yaralandığı aktarılan iddianamede, bilirkişi raporuna göre otelin idari işler müdürü Halil Ö'nün asli kusurlu olduğu belirtilmişti.

İddianamede, sanığın "taksirle yaralama" suçundan 1,5 yıla kadar hapsi istenmişti.

Kaynak: AA

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