Lüleburgaz\'da AFAD ile gerçekleştirilen arama-kurtarma tatbikatı gerçeği aratmadı

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KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde belediyenin AFAD ile gerçekleştirdiği arama-kurtarma tatbikatı, gerçeğini aratmadı. Tatbikata katılan kamu kurum ve kuruluşlarıyla sivil toplum örgütleri, enkaz alanından yaralıları kurtarmak için zamana karşı yarıştı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından 2024 yılını Afet ve Koordinasyon Yılı olarak belirleyen Lüleburgaz Belediyesi, bölgede son yılların en kapsamlı arama-kurtarma tatbikatını gerçekleştirdi. AFAD Kırklareli İl Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen tatbikata Lüleburgaz itfaiyesi, AFAD, UMKE, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda kamu kurum ve kuruluşu katıldı. Askeri birliklerin enkaz çevresinde güvenlik önlemi aldığı tatbikatta ortaya çıkan görüntüler ise gerçeği aratmadı.

Tatbikatta senaryo gereği enkaz altında kalan çok sayıda yaralının olduğu binaya ihbar sonucu tüm ekipler sevk edildi. İlk olarak çevresinde güvenlik önlemlerinin alındığı enkaz alanında arama kurtarma ekipleri AFAD koordinesinde görev dağılımı gerçekleştirdi. Görev dağılımın ardından ekipler enkazın çevresine dağılarak arama kurtarma çalışmalarına başladı. Tüm ekipler kendilerine verilen görevler doğrultusunda enkaz altındaki yaralıları kurtarmak için zamana karşı yarıştı. Tatbikat enkaz alanındaki çalışmaların tamamlanmasıyla sona erdi.

'DEPREMİN SAATİ YOK'

Tatbikatla ilgili açıklamalarda bulunan Lüleburgaz Belediyesi Başkan Yardımcısı Ceyhun Akgöl, depremin saatinin olmadığını belirterek, "Burada bir arama kurtarma tatbikatı gerçekleştiriyoruz. Bunu gece gerçekleştiriyoruz. Çünkü depremin saati yok. Gece veya gündüz olabilir. Depreme karşı hazırlık konusunda tüm kamu kuruluşları tatbikatta yer aldı. Senaryo gereği ekipler içeri girip arama kurtarma çalışması yapıyor. Buradaki karşılaştığımız güçlükleri tespit edebilmemiz açısından çok faydalı bir tatbikat" dedi.