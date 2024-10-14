Lüleburgaz'da AFAD ve Konser Etkinlikleri

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Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Kırklareli İl Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Salih Erden'i makamında kabul etti.

Erden, Kaymakam Yüce'ye ilçede kurulması planlanan İlçe AFAD Merkezi hakkında bilgi verdi.

Ziyarette Lüleburgaz'da gerçekleştirilecek TAMP il saha uzantılı masa başı fonksiyonel tatbikatı hazırlık çalışmaları görüşüldü.

Şarkıcı Kıraç, konser verecek

Şarkıcı Kıraç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Lüleburgaz'da konser verecek.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, yazılı açıklamada, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında sanatçı Kıraç'ın sahne alacağını belirtti.

Cumhuriyet Bayramı'nı en güzel şekilde kutlanacağını aktaran Gerenli, açıklamasında vatandaşları Türk bayraklarıyla 29 Ekim akşamı Kongre Meydanı'na davet etti.

Su ücretlerine zam yapıldı

Lüleburgaz Belediye Meclisince meskenlerde kullanılan su ücretlerine zam yapıldı.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli Başkanlığında Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi Meclis Toplantı Salonu'nda Ekim ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumunda 2025 yılı ücret tarifeleri belirlendi.

Toplantıda, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni su tarifeleri görüşüldü.

Alınan karara göre 1-10 metreküp arası 13 lira 22 kuruştan 19 lira 16 kuruşa, 11-20 metreküp arası 23 lira 24 kuruştan 33 lira 68 kuruşa, 21-30 metreküp arası 27 lira 46 kuruştan 39 lira 80 kuruşa, 31 metreküp ve sonrası su kullanımı ise 35 lira 91 kuruştan, 52 lira 04 kuruşa yükseltildi.