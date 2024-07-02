Lüleburgaz'da Üst Geçide Çarpan Kamyonun Sürücüsü Yaralandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde üst geçidin ayağına çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı.
Yiğit A. idaresindeki 34 FUH 678 plakalı kamyon, Büyükkarıştıran beldesi yakınlarında üst geçidin ayağına çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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