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Lüleburgaz'da Yanarak Ölü Bulundu - Son Dakika
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Lüleburgaz'da Yanarak Ölü Bulundu

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan Ramadan Temel'in evinde yanmış halde ölü bulundu. Arkadaşı tarafından haber alınamayan Temel'in yanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, evde yapılan incelemede elektrikli battaniye olduğunu tespit etti.

Lüleburgaz\'da Yanarak Ölü Bulundu
16.12.2023 - 16:07,
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir kişi evinde yanmış halde ölü bulundu.

Yıldırım Mahallesi Bahçeler Sokak'taki evinde tek başına yaşayan Ramadan Temel'den (63) bir süre haber alamayan arkadaşı Hamza Yaçan eve gitti.

Evin içinden duman ve koku geldiğini fark eden Yaçan, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Eve giren sağlık ekipleri Temel'in yanarak hayatını kaybettiğini belirledi.

Temel'in cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından otopsi yapılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Evde inceleme yapan polis, Temel'in bulunduğu yatakta elektrikli battaniye olduğunu belirledi.

Kaynak: AA
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