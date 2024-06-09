Lüleburgaz'da yol yapım çalışması başlatıldı - Son Dakika
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Lüleburgaz'da yol yapım çalışması başlatıldı

Lüleburgaz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni mezarlık yolunda asfaltlama çalışmasında bulunuyor. Belediye Başkanı Murat Gerenli de çalışmaları takip ederek yetkililerden bilgi aldı. Çalışmaları kurban bayramı öncesi bitirmeyi hedeflediklerini ifade eden Gerenli, vatandaşların bayramda kabir ziyaretlerine araçlarıyla rahat şekilde gitmesini sağlayacaklarını belirtti.

09.06.2024 13:23
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Lüleburgaz'da yol yapım çalışması başlatıldı.

Lüleburgaz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni mezarlık yolunda asfaltlama çalışmasında bulunuyor.

Belediye Başkanı Murat Gerenli de çalışmaları takip ederek yetkililerden bilgi aldı.

Çalışmaları kurban bayramı öncesi bitirmeyi hedeflediklerini ifade eden Gerenli, vatandaşların bayramda kabir ziyaretlerine araçlarıyla rahat şekilde gitmesini sağlayacaklarını belirtti.

Çevre Haftası

TEMA Vakfı Lüleburgaz temsilciliğince Çevre Haftası kapsamında bisiklet etkinliği yapıldı.

Yıldızlar Çocuk Akademisi'nde toplanan öğrenciler, etkinlik kapsamında ilçede tur attı.

TEMA Vakfı Lüleburgaz Yeni Mahalle Sorumlusu Sibel Kocaman, herkesi doğal varlıkları korumaya ve sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmaya davet etti.

İklim krizinin etkilerini azaltmak, biyolojik çeşitlilik kaybını sona erdirmek ve sürdürülebilir yaşam ile nesiller arası adaleti sağlayabilmek için herkesin harekete geçmesi gerektiğini ifade eden Kocaman, etkinliğe katılan herkese teşekkür etti.

Yıl sonu resim sergisi açıldı

Lüleburgaz TEK Güzel Sanatlar Lisesince yıl sonu resim sergisi açıldı.

Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi'nde gerçekleştirilen sergi açılışında, Kaymakam Salih Yüce ve eşi Mina Yüce, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem ile protokol üyeleri katıldı.

Kaymakam Yüce ve beraberindekiler, sergiyi gezerek öğrencilerden resimler hakkında bilgi aldı.

Sergi 11 Haziran Salı güne kadar açık olacak.

Kaynak: AA

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