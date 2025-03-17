Macaristan 11. İftar Programı'nı Düzenledi

Macaristan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından 11. Geleneksel İftar Programı gerçekleştirildi.

Ankara'daki bir otelde Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis'in ev sahipliğinde düzenlenen iftara, iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, iftar saatinde salonda ezan okundu ve dua edildi.

Davetlilere, Macaristan mutfağından geleneksel lezzetler sunuldu.

Büyükelçi Matis, 11. kez ramazan ayında beraber olunduğunu ifade ederek "Belki gayrimüslim bir ülkenin Türkiye'deki temsilciliği tarafından organize edilen bir iftara katılmak alışılageldik bir şey değil ancak Macaristan, birçok konuda olduğu gibi bu alanda da istisna teşkil ediyor." dedi.

2024'ün birçok açıdan önemli bir yıl olduğunu hatırlatan Matis, Macaristan'ın Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığı döneminde, Türkiye'yi AB yolunda olabilecek en güçlü şekilde desteklediğini söyledi.

Matis, 2024'ün "Macar-Türk Kültür Yılı" olduğunu anımsatarak iki ülke arasındaki işbirliğiyle Türkiye'de, Macaristan'ı tanıtan 170 kültür faaliyetinin düzenlendiğini belirtti.

2025'in de "Macar-Türk Bilim ve İnovasyon Yılı" olduğunu ve kısa zamanda faaliyetler düzenleneceğini dile getiren ???????Matis, şunları kaydetti:

"Bugün burada aslında enerji sektöründe işbirliğimizi daha da ileriye taşıyacak önemli bir etkinlikte bir araya gelmiş bulunuyoruz. Macaristan Büyükelçiliği olarak, Macaristan devletinin enerji şirketi olan MVM'in desteğiyle, Türk enerji sektörü temsilcileri, fahri konsoloslarımız, kamuda çalışan yakın dostlarımız, değerli gazeteciler, iş dünyasının önemli isimleri ve Türk-Macar Dostluk Derneği yöneticileriyle bu buluşmayı organize etmekten büyük mutluluk duyuyorum."

Matis, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin sadece siyasi ve ticari alanda olmadığını, enerji başta olmak üzere diğer alanlardaki işbirliğinin de büyük potansiyel taşıdığını vurguladı.