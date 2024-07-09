Macaristan, AB'nin Çin malı elektrikli araçlara getirdiği gümrük vergisine karşı çıkıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Macaristan, AB'nin Çin malı elektrikli araçlara getirdiği gümrük vergisine karşı çıkıyor

Macaristan'ın Ekonomik Kalkınma Bakanı Marton Nagy, Avrupa Birliği'nin Çin malı elektrikli araçlara yönelik yeni gümrük vergisine karşı olduklarını ve korumacı bir yaklaşımın çözüm sağlamayacağını belirtti. Nagy, elektrikli araçlara ilişkin üye ülkeler arasındaki farklı yaklaşımların giderilmesi için arabulucu rolü üstleneceklerini ve AB'nin 2035 hedefine ulaşması için Avrupa Komisyonu'nun bir rol haritası ortaya koyması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, Macaristan'ın elektrikli araç üretiminin sübvanse edilmesinden yana olduklarını ve rekabet gücünün artırılması için girişimci ve yatırımcıların desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

09.07.2024 16:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Birliği (AB) dönem başkanı Macaristan'ın Ekonomik Kalkınma Bakanı Marton Nagy, Birliğin Çin malı elektrikli araçlara yönelik 4 Temmuz'da yürürlüğe soktuğu yeni gümrük vergisine, ülkesinin karşı olduğunu, korumacı bir yaklaşımın çözüm sağlamayacağını ifade etti.

AB dönem başkanlığını yürüten Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de üye ülkelerin rekabetten sorumlu bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilen gayriresmi toplantı sonrası Nagy, açıklamalarda bulundu.

Ekonomik Kalkınma Bakanı Nagy, bugünkü toplantıda özellikle elektrikli araçlara yönelik sübvansiyon sağlanıp sağlanmamasına ilişkin birlik içindeki görüş ayrılıklarının ele alındığını, kimi ülkelerin bu teknolojiyi desteklerken bazılarının ise mesafeli olduğunu kaydetti.

AB'nin 2035'e kadar sıfır emisyonlu araçları hedeflediğini hatırlatan Nagy, buna yönelik Macaristan'ın sektörün önde gelen unsurları ile yaptığı görüşmeler doğrultusunda 11 maddeden oluşan bir öneri metni hazırladığı, bunun kamuoyuyla paylaşılacağını dile getirdi.

Nagy, ülkesinin dönem başkanlığında elektrikli araçlara ilişkin üye ülkeler arasındaki farklı yaklaşımların giderilmesi için bir tür arabulucu rolü üstleneceklerini belirterek, "Elektrikli araç pazarına yönelik AB içinde güçlü bir işbirliği ve koordinasyona ihtiyaç var." diye konuştu.

AB'nin 2035 hedefine ulaşılması için Avrupa Komisyonu'nun bütün taraflarla görüşerek bir rol haritası ortaya koyması gerektiğini ifade eden Nagy, bu husustaki ayrışma ve farklı yaklaşımların giderilmesinin önemine işaret etti.

Nagy, Macaristan olarak elektrikli araç üretiminin sübvanse edilmesinden yana olduklarını, hem araç üreticileri hem de batarya üreticilerinin fiyatları düşürebilmeleri için desteğin kaçınılmaz olduğunu, bu nedenle hem yeni vergilere hem de yeni bir bütçeye ihtiyaç duyulduğunu savundu.

AB'nin rekabet gücünün artırılması vurgusu

Nagy, ülkesinin dönem başkanlığı süresince en çok önem verdikleri konuların başında AB'nin dünyada rekabet edebilme gücünün artırılması olduğunu, bu doğrultuda hem mevcut sektörlerin hem de yeni alanların ortaya çıkartılması için girişimci ve yatırımcıların desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Çin malı elektrikli araçlara yeni gümrük vergisi

Çin malı elektrikli araçlara yönelik AB'nin 4 Temmuz'da yürürlüğe soktuğu yeni gümrük vergisine de değinen Nagy, "Macaristan olarak biz bu yeni gümrük vergisine çok karşıyız. Korumacılığın bir çözüm olduğuna inanmıyoruz. Daha fazla rekabete ihtiyaç var. Rekabetçilik daha fazla özgürlükçü rekabeti tetikler. Bu da yeni ve ucuz teknolojilerin kazanımı anlamına gelir." dedi.

AB Komisyon üyesi Vestager basın toplantısına katılmadı

Bu arada AB Komisyonunun rekabetten sorumlu üyesi Margrethe Vestager'in basın toplantısına katılmaması dikkati çekti.

Daha önce katılacağı duyurulan Vestager'in neden toplantıya katılmadığına ilişkin soruyu yanıtlayan Nagy, Vestager'in neden katılmadığını bilmediğini, bu sorunun kendisine sorulması gerektiğini, kapılarının herkese açık olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Macaristan, Avrupa Birliği, Ulaşım, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Macaristan, AB'nin Çin malı elektrikli araçlara getirdiği gümrük vergisine karşı çıkıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:14 Saplantılı danışman, Kılıçdaroğlu’nun hesabından kadın doktora taciz mesajları attı Saplantılı danışman, Kılıçdaroğlu'nun hesabından kadın doktora taciz mesajları attı
15:44 CHP lideri Özel’den eylem çağrısı: Zam istiyorsanız ışıkları açıp kapatın CHP lideri Özel'den eylem çağrısı: Zam istiyorsanız ışıkları açıp kapatın
15:20 Siyaset sahnesinde taşları yerinden oynatacak iddia: Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin yuvaya dönüyor Siyaset sahnesinde taşları yerinden oynatacak iddia: Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin yuvaya dönüyor
14:34 Hamas’ın ucu başka ülkeye çıkan tüneli İsrail askerlerini şaşkına çevirdi Hamas'ın ucu başka ülkeye çıkan tüneli İsrail askerlerini şaşkına çevirdi
13:13 Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın
17:15 Ferdi Kadıoğlu Premier Lig’i birbirine kattı Transfer rekoru kıracak Ferdi Kadıoğlu Premier Lig'i birbirine kattı! Transfer rekoru kıracak
15:47 Galatasaray mı Beşiktaş mı Süper Kupa’nın ne zaman oynanacağı belli oldu Galatasaray mı Beşiktaş mı? Süper Kupa'nın ne zaman oynanacağı belli oldu
15:45 Yangın çıkartan kişiyi bıçakladı, engelli kız arkadaşını kurtardı Yangın çıkartan kişiyi bıçakladı, engelli kız arkadaşını kurtardı
15:34 Beşiktaş ikna oldu gibi Semih Kılıçsoy adım adım dünya devine Beşiktaş ikna oldu gibi! Semih Kılıçsoy adım adım dünya devine
15:31 MEB’ten infial yaratan masal kitabıyla ilgili açıklama: Böyle bir kaynağımız yok MEB'ten infial yaratan masal kitabıyla ilgili açıklama: Böyle bir kaynağımız yok
14:57 Anne, bebeğinin ’üç saatlik uçak yolculuğu boyunca’ ağladı anlara ait videoyu paylaştıktan sonra interneti ikiye böldü Anne, bebeğinin 'üç saatlik uçak yolculuğu boyunca' ağladı anlara ait videoyu paylaştıktan sonra interneti ikiye böldü
14:39 Günler sonra ortaya çıktı UEFA’dan skandal Erdoğan kararı Günler sonra ortaya çıktı! UEFA'dan skandal Erdoğan kararı
14:18 İran’da korkunç havaalanı kazası: Uçak motoru, tamir sırasında teknisyeni yuttu İran'da korkunç havaalanı kazası: Uçak motoru, tamir sırasında teknisyeni yuttu
14:18 Konu: Fikstür çekimi Mehmet Büyükekşi’ye tepkiler çığ gibi Konu: Fikstür çekimi! Mehmet Büyükekşi'ye tepkiler çığ gibi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2024 17:55:19. #1.11#
SON DAKİKA: Macaristan, AB'nin Çin malı elektrikli araçlara getirdiği gümrük vergisine karşı çıkıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement