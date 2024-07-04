Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden çekilme durumunu araştırıyor

Güncel

Macaristan basını, Başbakan Viktor Orban'ın, 3 bakana "Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) taraf olmaktan çekilme durumunda ne tür sonuçlarla karşılaşılabileceğinin araştırılması" talimatını verdiğini iddia etti.

Ülkenin en çok okunan haber portallarından 24.HU'nun haberinde, Başbakan Orban'ın, UCM'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında yakalama kararı çıkarılması başvurusunda bulunduğu 20 Mayıs'tan iki gün sonra yapılan Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında 3 bakana talimat verdiği belirtildi.

Haberde Orban'ın, bakanlardan "Macaristan'ın UCM'ye taraf olmaktan çekilmesi durumunda karşılaşabileceği sorunların araştırılmasını" istediği kaydedildi.

Mahkemenin daha önce de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında benzer karar aldığı ifade edilen haberde, bu kararın, Putin'in Macaristan'ı ziyaret etmesi durumunda yöneticileri düşündüren bir konu olduğu aktarıldı.

Haberde, Macaristan'ın çekilme yönünde adım atması halinde Avrupa Birliği (AB) içinde mahkemeye taraf olmayan tek ülke olacağına işaret edildi.