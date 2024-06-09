Macaristan'da Avrupa Parlamentosu ve yerel seçimler başladı - Son Dakika
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Macaristan'da Avrupa Parlamentosu ve yerel seçimler başladı

Macaristan\'da Avrupa Parlamentosu ve yerel seçimler başladı

Macaristan'da seçmenler, Avrupa Parlamentosunun (AP) yeni üyelerini ve yerel yöneticileri belirlemek üzere oy kullanmaya başladı. Ülkede 11 parti ve ittifakın yarıştığı seçimlerde, Başbakan Viktor Orban'ın savaş karşıtı çıkışları ve düzensiz göçmen konusu gibi konular öne çıktı. Macaristan, AB Dönem Başkanlığını üstleneceği Temmuz 2024'te Birlik içindeki ibrelerin sağa yönelmesini hedefliyor. Aynı zamanda yerel seçimlerde de başkentin el değiştirip değiştirmeyeceği merak ediliyor.

09.06.2024 09:27
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Macaristan'da seçmenler, Avrupa Parlamentosunun (AP) yeni üyelerini ve yerel yöneticileri belirlemek üzere oy kullanmaya başladı.

Yaklaşık 9,7 milyonluk nüfusa sahip ülkede 8 milyon 200 bin seçmen, AP'nin 21 yeni üyesinin yanı sıra 3 bin 177 belediye başkanı ve belediye meclis üyelerini seçmek üzere yerel saatle 06.00'da oy kullanmaya başladı.

Ülkede 11 parti ve ittifakın yarıştığı AP ve yerel seçimler için vatandaşlar saat 19.00'a kadar oy kullanabilecek.

Ukrayna'da süren savaş, ülkede 14 yılı aşkın bir süredir iktidarda olan Başbakan Viktor Orban'ın savaş karşıtı çıkışları, Avrupa Birliği (AB) yönetimiyle yaşadığı gerginlikler ve düzensiz göçmen konusu gibi hususlar kampanya döneminin öne çıkan başlıkları oldu.

Temmuz 2024'de AB Dönem Başkanlığını üstlenecek Macaristan'ın AP seçimleri sonrasında Birlik içindeki ibrelerin sağa yönelmesini hedefliyor.

Yerel seçimler

Ülkede halk, AP'nin yanı sıra başta başkent Budapeşte olmak üzere 3 bin 177 belediyenin yeni başkanlarını da belirleyecek. Mahalli seçimlere ilişkin en çok merak edilen sonuç ise başkentin el değiştirip değiştirmeyeceği.

Macaristan'da Ekim 2019'da yapılan seçimde belediye başkanlığı koltuğuna muhalefet partilerinin ortak adayı Gergely Karacsony oturdu. Ülkede Nisan 2022'de yapılan genel seçimleri kazanan Başbakan Orban'ın öncülüğünü yaptığı, Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) ve Hristiyan Demokrat Halk Partisi (KDNP) ittifakının bugünkü seçimde nasıl bir performans sergileyeceği, Budapeşte'yi tekrar alıp alamayacağı merak ediliyor.

Kaynak: AA

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