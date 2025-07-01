Macaristan'dan Ukrayna Uyarısı

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Ukrayna'nın "savaşa sürüklenme riski" getirdiğini belirterek, "aklı başında" hiç kimsenin Ukrayna'nın Batı Balkanlar'daki ülkelerden daha iyi durumda olduğuna inanmayacağını söyledi.

Magyar Nemzet gazetesinin haberine göre, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Karadağ Başbakanı Milojko Spajic ile başkent Budapeşte'de bir araya geldi.

Dışileri Bakanı Szijjarto'nun da bulunduğu görüşmede, ikili ilişkiler ve güncel meseleler ele alındı.

Szijjarto, görüşmenin ardından sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, "Onlar (Avrupa Birliği), Ukrayna'yı öne çıkarıyor. Biz Batı Balkanlar'ı." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın tehlike ve "savaşa sürüklenme riski" getirdiğini belirten Szijjarto, Batı Balkanlar'ın ise güvenlik ve yeni enerji getirdiğini kaydetti.

Szijjarto, "Aklı başında hiç kimse Ukrayna'nın Batı Balkanlar'daki ülkelerin herhangi birinden daha iyi durumda olduğuna inanmaz." ifadesine yer verdi.