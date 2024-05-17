Macaristan, Kosova\'nın Avrupa Konseyi üyeliğine karşı

Güncel

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto???????, Kosova'nın Avrupa Konseyi üyeliğine karşı olduklarını söyledi.

Szijjarto, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Djuric ile bir araya geldi.

Bakanlar, yapılan görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Szijjarto, burada yaptığı konuşmada, ülkesinin Kosova'nın Avrupa Konseyi üyeliğine karşı olduğunu belirterek, bu karar ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda görüşülmesi planlanan "11 Temmuz Uluslararası Srebrenitsa Soykırımı Anma Günü" karar taslağı karşıtı oy kullanacaklarını ifade etti.

Macaristan ve Sırbistan'ın iyi ilişkilere sahip olduğunun altını çizen Szijjarto, savaşların ve suikast girişimlerinin olduğu bir dönemde, dostluk ve işbirliğinin büyük önem taşıdığını söyledi.

Szijjarto, "Macaristan ile Sırbistan arasındaki ittifak, Macaristan için istisnai ve paha biçilmez bir öneme sahiptir. Bunun aşırı olduğunu düşünen varsa, Sırbistan'ın özellikle Voyvodina'daki Macarlarla nasıl ilgilendiğini, yetkililere ne kadar müdahil olduklarını bilmelidir." dedi.

"Macarları kardeşimiz olarak görüyoruz"

Djuric ise istikrarın korunmasında Sırbistan'ın güvenilir bir ortak olduğunu belirterek, "Macarları kardeşimiz olarak görüyoruz." dedi.

Macaristan'ın desteği için teşekkür eden Djuric, ülkesinin de Macaristan'ı her zaman desteklemeye hazır olduğunu kaydetti.

Djuric, dışişleri bakanlığı görevi kapsamındaki ilk ziyaretini Macaristan'a gerçekleştirmekten memnun olduğunu belirterek, "Kardeş ve dost Macaristan'ı ziyaret ederek görevime başlamak benim için büyük bir mutluluk ve onurdur." diye konuştu.

Kosova'nın Avrupa Konseyine üyelik süreci

Kosova, Rusya'nın Konsey üyeliğinden çıkarılmasının ardından 12 Mayıs 2022'de Avrupa Konseyi üyeliğine resmi başvuruda bulunmuştu.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM), Kosova'nın Konsey'e "ön koşulsuz" tam üye kabul edilmesini tavsiye eden raporu 16 Nisan'da onaylamıştı.

Bu arada Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı hala kendi toprağı olarak görüyor.