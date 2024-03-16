Macaristan Milli Günü, Ankara'da müzik ve dans etkinliğiyle kutlandı - Son Dakika
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Macaristan Milli Günü, Ankara'da müzik ve dans etkinliğiyle kutlandı

Macaristan Milli Günü, Ankara\'da müzik ve dans etkinliğiyle kutlandı

Ankara'da düzenlenen müzik ve dans etkinliğiyle Macaristan Milli Günü kutlandı. Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis'in konuşmasının ardından Gelenekler Evi halk müziği ve dansçıları performanslarını sergiledi.

16.03.2024 20:41  Güncelleme: 20:43
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Macaristan Milli Günü, başkent Ankara'da düzenlenen müzik ve dans etkinliğiyle kutlandı.

Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlenen Macaristan Milli Günü etkinliğine, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis ve birçok davetli katıldı.

Matis, 176 sene önce 1848-1849 Macaristan İhtilal ve Özgürlük Savaşı'nın patlak verdiğini hatırlatarak 15 Mart'ın, ülkesi için önemli bir gün olduğunu söyledi.

Macarların Avusturya'ya karşı özgürlük savaşı başlattığını, ihtilalin başarısızlığının ardından milli kahramanları Lajos Kossuth'un binlerce kişiyle Kütahya'ya sığındığını anlatan Matis, "Bir buçuk sene Türkiye'de kaldıktan sonra Kossuth, Amerika'ya gitti ve kendisini orada 1 milyon kişi karşıladı. Kossuth, döneminde özgürlüğün sembolü oldu." dedi.

Matis, Kossuth'un mahiyetindeki askerlerin Osmanlı ordusuna katıldığını ve birçok cephede savaştığını söyledi.

Kossuth'un hatırasını Türkiye'de yaşatmaya çalıştıklarını belirten Matis, birçok yerde anılarının yaşatıldığı müzelerin olduğunu aktardı.

Matis, 2024 yılının Türkiye-Macaristan kültür yılı olduğunu hatırlatarak bu yıla özel birçok etkinlik yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Matis'in konuşmasının ardından Gelenekler Evi halk müziği ve dansçıları, performanslarını sergiledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Macaristan Milli Günü, Ankara'da müzik ve dans etkinliğiyle kutlandı - Son Dakika

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