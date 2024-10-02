Macky Sall, Erken Seçim Adayı Oldu

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Senegal'de 17 Kasım'da yapılacak erken genel seçimde eski Cumhurbaşkanı Macky Sall, ana muhalefet koalisyonunun liste başı milletvekili adayı oldu.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Sall, "Takku Wallu Senegal" isimli ana muhalefet koalisyonunun milletvekili seçiminde liste başı olması için kendisine götürülen teklifi kabul etti. Sall, PASTEF partisinden liste başı seçilen Başbakan Ousmane Sonko ile yarışacak.

Birçok siyasi parti ve hareketten oluşan Takku Wallu Senegal'in içinde Senegal Demokrat Partisinin Genel Başkanı Karim Wade, eski Dakar Belediye Başkanı Khalifa Sall gibi Macky Sall ile zaman zaman karşı karşıya gelmiş isimler yer alıyor.

Ülkede 24 Mart'ta düzenlenen cumhurbaşkanı seçim sürecindeki kararları nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Sall, seçimin ertesi günü Fas'a gitmiş ve orada ikamet etmeye başlamıştı. Siyasete döneceğine ilişkin hiçbir sinyal vermeyen Sall'in seçim kampanyasını yürütmek üzere Senegal'e dönmesi bekleniyor.

17 Kasım'daki seçim için milletvekilliği adaylık süreci sona ererken resmi liste 7 Ekim'de açıklanacak.

Erken seçim kararı

Senegal'de ilk kez 2012'de seçilen Macky Sall, 2019'da 5 yıllığına tekrar başa gelmişti. Sall, o dönem muhalif milletvekili olan PASTEF lideri Ousmane Sonko'ya 2021'de açılan tecavüz davası sonrasında çıkan sokak olaylarındaki tavrı nedeniyle ciddi şekilde eleştirilmişti.

Şu an Başbakanlık koltuğunda oturan Sonko, o dönem kendisine Sall tarafından komplo kurulduğunu iddia etmiş ve destekçileri de sık sık sokak eylemleri düzenlemişti. Sokak eylemlerindeki can kayıpları ve Sonko destekçilerinin bir kısmının hapse atılması Sall'i eleştiri oklarının hedefi yapmıştı.

Temmuz 2023'te tutuklanan Sonko, yargılandığı davadan aldığı ceza nedeniyle seçilme hakkını kaybetmiş, partisi PASTEF de kapatılmıştı. Uzun süredir cumhurbaşkanı adayı olacağını söyleyen Sonko'nun seçilme hakkını kaybetmesi sonrası Sonko destekçileri yine kendisi gibi cezaevinde bulunan sağ kolu Bassirou Diomaye Faye'ı aday göstermişti.

Sall ise üçüncü dönemine aday olmayacağını açıklamış ve iktidar koalisyonunun adayı olarak o dönem Başbakan olan Amadou Ba'yı seçmişti. Kendisi aday olmasa da seçimi ertelemeye çalışan Sall, tepkiyle karşılanmış ve ülkede tansiyon artmıştı.

Sall, gerilimi düşürmek için toplumsal uzlaşı sözü vermiş ve tutuklu Sonko ile Faye seçimden 10 gün önce salıverilmişti. Sonko'nun seçilme hakkı da iade edilmişti.

Oyların yüzde 57'sini alan 44 yaşındaki Faye, hem ülkesinin hem de Afrika'nın en genç cumhurbaşkanı olmuştu. Faye, mecliste hala eski Cumhurbaşkanı Sall'in koalisyonunun çoğunlukta olması nedeniyle eylülde meclisi feshederek erken genel seçim kararı almıştı.

Senegal'de son genel seçim 31 Temmuz 2022'de yapılmıştı.