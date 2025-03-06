Macron: Avrupa Nükleer Caydırıcılığını Artırmalı - Son Dakika
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Macron: Avrupa Nükleer Caydırıcılığını Artırmalı

Macron, ABD'nin Avrupa'dan çekilme olasılığına karşı nükleer caydırıcılığın artırılmasını vurguladı.

06.03.2025 13:29
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(ANKARA)- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'dan geri çekilme olasılığına karşı Fransa'nın nükleer caydırıcılığını artırmaya hazırlıklı olması gerektiğini söyledi. Macron, Avrupa'nın güvenlik garantileri olmadan Ukrayna'da bir ateşkesi kabul etmemesi gerektiğini ifade etti.

AB liderlerinin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin de katılımıyla, Brüksel'de bugün gerçekleştirdiği zirveden önce ulusal televizyonda konuşan Macron, ABD'de hükümetinin değişmesinin ardından Avrupa'nın karşı karşıya kaldığı koşullara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı, "Rus tehdidi burada ve Avrupa ülkelerini, bizi etkiliyor... Amerika Birleşik Devletleri'nin yanımızda kalacağına inanmak istiyorum, ancak kalmazlarsa hazır olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Macron, ABD'nin Avrupa'dan geri çekilme olasılığına karşı Fransa'nın nükleer caydırıcılığını artırmaya hazırlıklı olması gerektiğini ve ABD olmadan bu tehditle yüzleşebilmek için Fransa'nın nükleer caydırıcılığını Avrupa'daki müttefiklerini koruyacak şekilde genişletmesine ilişkin tartışmaları başlatmaya karar verdiğini belirtti. Nükleer caydırıcılık Almanya'nın yeni seçilen Şansölyesi Friedrich Merz'in de savunduğu bir fikir.

Avrupa güvenlik garantileri olmadan Ukrayna'da bir eteşkesi kabul etmemeli

Fransa Cumhurbaşkanı, bugün Brüksel'de, AB'nin 27 lideri ile savunma harcamalarını nasıl artıracakları ve Ukrayna'ya nasıl destek verecekleri konusunu görüşecek.

Macron, Ukrayna'nın barış yolunda terk edilmemesi gerektiğini ve Avrupa'nın, yeterli güvenlik garantileri olmadan "ateşkesi kabul etmemesi gerektiğini" açıkça belirtti, gelecek günlerde, savaş durduktan sonra yalnızca barış gücü göndermeye gönüllü ülkelerle, Ukrayna'da gelecekte olası bir ateşkesi denetlemek üzere askeri yetkililerle görüşeceğini söyledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Macron: Avrupa Nükleer Caydırıcılığını Artırmalı - Son Dakika

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