Macron\'dan ABD\'nin Füzelerine Destek

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD'nin Ukrayna'ya tedarik ettiği uzun menzilli füzelerin Rusya topraklarında kullanımı için izin verdiği yönündeki haberlerle ilgili, Washington'un bu kararını "kesinlikle doğru" bulduğunu söyledi.

Fransa'nın kamu yayıncısı Franceinfo'nun haberine göre Macron, G20 Liderler Zirvesi kapsamında gittiği Brezilya'da yaptığı basın açıklamasında, ABD'nin, Ukrayna'ya uzun menzilli füzeleri Rusya topraklarında kullanması için izin verdiğine ilişkin tartışmaları değerlendirdi.

Macron, ABD'nin Ukrayna'nın bu füzeleri kullanılmasına izin verme kararını "kesinlikle doğru" bulduğunu ifade ederek, Kuzey Kore birliklerinin Rusya'nın yanında seferber edilmesiyle birlikte Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ciddi bir değişim yaşandığını savundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, gerilimi tırmandıran tarafın Rusya olduğunu belirterek, "Bunu, bilindiği gibi çok saldırgan bir güç olan ve çok uzun menzilli füzelerle nükleer program yürüten Kuzey Kore'yi kendi tarafına çekerek yapıyor. Bu durum, ABD'nin kararında etkili olan bu savaştaki ciddi bir kırılma noktasıdır." ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, son basın toplantısında, ABD medyasında çıkan, Washington'un Ukrayna'ya temin ettiği uzun menzilli taktik füze sistemlerini (ATACMS) sınırlı şekilde Rusya topraklarında kullanma izni verdiğine ilişkin iddiaları doğrulamamıştı.