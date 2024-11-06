Macron, Trump'ı Tebrik Etti

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PARİS, 6 Kasım (Xinhua) -- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD'de Cumhuriyetçilerin başkan adayı olarak zafer kazanan Donald Trump'ı tebrik etti.

Macron, Çarşamba günü sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı mesajında, daha önce de dört yıl boyunca olduğu gibi daha fazla barış ve refah için saygı ve azimle Trump ile beraber çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Trump'ın seçim gecesi destekçilerine konuşma yapmasının ardından Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile konuştuğunu da belirten Macron X üzerinden paylaştığı bir diğer mesajında "Fransa ve Almanya bu yeni bağlamda, Amerika Birleşik Devletleri ile işbirliği yaparak ve kendi çıkar ve değerlerimizi savunarak daha birleşik, daha güçlü ve daha egemen bir Avrupa için çalışacaktır" ifadelerini kullandı.

Fox News'in bildirdiğine göre 277 Seçiciler Kurulu delegesi kazanan Trump, çarşamba gününün erken saatlerinde 2024 başkanlık seçiminin galibi olduğunu ilan etti.

ABD'de başkanlığı kazanmak için en az 270 delege gerekiyor.