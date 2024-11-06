Macron, Trump'ı Tebrik Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Macron, Trump'ı Tebrik Etti

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Trump'ın zaferini kutladı ve işbirliği mesajı verdi.

06.11.2024 16:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

PARİS, 6 Kasım (Xinhua) -- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD'de Cumhuriyetçilerin başkan adayı olarak zafer kazanan Donald Trump'ı tebrik etti.

Macron, Çarşamba günü sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı mesajında, daha önce de dört yıl boyunca olduğu gibi daha fazla barış ve refah için saygı ve azimle Trump ile beraber çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Trump'ın seçim gecesi destekçilerine konuşma yapmasının ardından Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile konuştuğunu da belirten Macron X üzerinden paylaştığı bir diğer mesajında "Fransa ve Almanya bu yeni bağlamda, Amerika Birleşik Devletleri ile işbirliği yaparak ve kendi çıkar ve değerlerimizi savunarak daha birleşik, daha güçlü ve daha egemen bir Avrupa için çalışacaktır" ifadelerini kullandı.

Fox News'in bildirdiğine göre 277 Seçiciler Kurulu delegesi kazanan Trump, çarşamba gününün erken saatlerinde 2024 başkanlık seçiminin galibi olduğunu ilan etti.

ABD'de başkanlığı kazanmak için en az 270 delege gerekiyor.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Emmanuel Macron, Donald Trump, Politika, Ekonomi, Güncel, Fransa, Dünya, Refah, Son Dakika

Son Dakika Güncel Macron, Trump'ı Tebrik Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:17 Tek cümlelik savunma yaptı İşte annesinin kafasını kesip sokağa atan sanığa verilen ceza Tek cümlelik savunma yaptı! İşte annesinin kafasını kesip sokağa atan sanığa verilen ceza
15:57 Katar’da anayasa değişikliği için yapılan referandumla seçimler tamamen kaldırıldı Katar'da anayasa değişikliği için yapılan referandumla seçimler tamamen kaldırıldı
14:48 Trump kazandı, Berat Albayrak gündem oldu Trump kazandı, Berat Albayrak gündem oldu
13:26 Trump’ın zaferinin ardından Rusya’dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı Trump'ın zaferinin ardından Rusya'dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı
12:18 Emlak krallığından ikinci kez ABD başkanlığına: Donald Trump Emlak krallığından ikinci kez ABD başkanlığına: Donald Trump
22:19 Deniz Akkaya, eski eşinin iddialarına yanıt verdi Deniz Akkaya, eski eşinin iddialarına yanıt verdi
22:17 Cimbom’a dev sponsor Kasaya girecek para dudak uçuklatıyor Cimbom'a dev sponsor! Kasaya girecek para dudak uçuklatıyor
21:55 Bitcoin 70 bin doları aştı: Bitcoin fiyatının yükselişinin temel sebepleri Bitcoin 70 bin doları aştı: Bitcoin fiyatının yükselişinin temel sebepleri
21:34 L-Gante ile canlı yayında dudak dudağa öpüşen Wanda Nara sessizliğini bozdu L-Gante ile canlı yayında dudak dudağa öpüşen Wanda Nara sessizliğini bozdu
21:29 ABD’de tarihi günde bir açıklama da Harris’ten: Önümdeki göreve odaklandım ABD'de tarihi günde bir açıklama da Harris'ten: Önümdeki göreve odaklandım
21:23 Tutuklanan ve yerine kayyum atanan Ahmet Özer’den cezaevinden mesaj Tutuklanan ve yerine kayyum atanan Ahmet Özer'den cezaevinden mesaj
21:22 Netanyahu’nun sağ kolu Gallant’ın üzerini neden çizdiği belli oldu Netanyahu'nun sağ kolu Gallant'ın üzerini neden çizdiği belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2024 16:54:39. #1.13#
SON DAKİKA: Macron, Trump'ı Tebrik Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.