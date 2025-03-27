Macron Türkiye’nin Rolünü Övgüyle Anımsadı - Son Dakika
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Macron Türkiye’nin Rolünü Övgüyle Anımsadı

Macron, Türkiye'nin Karadeniz Tahıl Girişimi'ndeki rolünü takdir ederek Ukrayna’ya 2 milyar avro yardım yapılacağını açıkladı.

27.03.2025 02:21
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya- Ukrayna Savaşı sürecinde Türkiye'nin Karadeniz Tahıl Girişimi'nin imzalanmasında üstlendiği rolden ve Moskova- Kiev hattında sürdürdüğü diplomasi trafiğinden övgüyle bahsetti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukraynalı mevkidaşı Volodimir Zelenskiy ile Elysee Sarayı'nda yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Ülkesinin "kararlılıkla Ukrayna'nın yanında olmayı sürdüreceğini" belirten Macron, Zelenskiy ile görüşmesinin, yarın Paris'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Ukrayna konulu güvenlik ve barış zirvesinde atılacak adımlara bir hazırlık niteliğinde olduğunu dile getirdi.

Ukrayna'ya 2 milyar avroluk yardım

Macron, Ukrayna'ya silah yardımını ve silah üretim projelerine desteği içeren ek yardımda bulunacaklarını açıkladı.

Bu yardımın 2 milyar avro olacağını duyuran Macron, Rusya'ya ateşkes çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Ukrayna'da ateşkes sağlanmasına ilişkin yapılan görüşmelerin sonunda 30 günlük ateşkes ilan edilmesini içeren mutabakatın Ukrayna tarafından kabul edildiğini ve Rusya'nın da buna uyması gerektiğini vurgulayan Macron, Rusya'nın bu konuda şu ana kadar "somut bir cevabının" olmadığı söyledi ve saldırıların durdurulmasını istedi.

Macron'dan, Ukrayna barışı için Türkiye'nin oynadığı role övgü

Macron, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşta Kiev ile Moskova yönetimi arasında özellikle bu ülkelerden tahıl ihracatının sağlanması için temaslarda bulunan Türkiye'den övgüyle bahsetti.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için Türkiye'nin çabalarıyla Birleşmiş Milletler (BM) arabuluculuğunda 2022'de hayata geçirilen Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması'na değinen Macron, bu anlaşmanın Rusya tarafından "baltalandığını" kaydetti.

Rusya'nın bu anlaşmadan çekilmesinin ardından Karadeniz'deki barış ve tahıl (ihracatı) yollarının tekrar açılması için birçok girişimde bulunduklarını belirten Macron, Türkiye'nin bu konuda attığı adımlardan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Macron, Türkiye için "Karadeniz söz konusu olduğunda çok özel bir rolü var." ifadesini kullandı.

Öte yandan Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantileri kapsamında bu ülkeye asker gönderilmesine ilişkin soruya Macron, bu birliklerin muharip birlikler olmayacağını ve yapılacak barış anlaşmasının bir parçası olarak caydırıcı unsurlar olarak görev alacağını yineledi.

Ayrıca olası bir ateşkes durumunda Rusya'ya yönelik yaptırımların kaldırılmasını gündeme getirmek için "oldukça erken" olduğunu belirten Macron, bunun "Rusya'nın uluslararası hukuka uyup uymayacağına bağlı olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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