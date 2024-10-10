Macron ve Zelenskiy 'Zafer Planı' Üzerine Görüştü - Son Dakika
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Macron ve Zelenskiy 'Zafer Planı' Üzerine Görüştü

Fransa ve Ukrayna liderleri, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi için iş birliğini ele aldı.

10.10.2024 22:16
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile başkent Paris'te, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi için hazırlanan "Zafer Planı"nı görüştü.

Macron, Avrupa turu kapsamında Zelenskiy'i, Paris'teki Elysee Sarayı'nda ikili görüşme için ağırladı.

Zelenskiy ve Macron, görüşmenin ardından basına kısa açıklamalarda bulundu.

Macron, ülkesinin Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamında Ukrayna'ya desteğini sürdürdüğünü ifade etti.

Ukraynalı askerleri eğitim için Fransa'da ağırlamaya başladıklarını belirten Macron, dün bu askerleri ziyaret ettiğini söyledi.

Macron, Zelenskiy ile gelecek haftalarda yürütülecek askeri ve diplomatik çalışmaları ele aldıklarını anlatarak, Ukrayna'ya eğitim ve savunma ekipmanları desteğine devam edeceklerini vurguladı.

Macron, Belçika'nın başkenti Brüksel'de gelecek hafta yapılacak Avrupa Birliği (AB) Konseyi toplantısında Ukrayna'ya mali destek konusunun da gündemde olacağını kaydederek, Fransa'nın 17 Ekim'de nükleer güvenlik konulu bir konferans düzenleyeceğini duyurdu.

Zelenskiy de Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başından bu yana ülkesine verdiği destekten dolayı Fransa'ya teşekkür etti.

Macron'la yaptığı görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi için hazırlanan "Zafer Planı"nı ele aldıklarını bildiren Zelenskiy, ülkesinin kıştan önce desteğe ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

Zelenskiy, Rus topraklarına uzun menzilli silahlarla saldırmaları için izin almaları gerektiğine dikkati çekerek, Macron ile yaptıkları görüşmede ateşkes konusunun gündeme gelmediğini ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Macron ve Zelenskiy 'Zafer Planı' Üzerine Görüştü - Son Dakika

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