Maden İhalelerinde Süre Uzatıldı - Son Dakika
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Maden İhalelerinde Süre Uzatıldı

Maden İhalelerinde Süre Uzatıldı

Çayırhan Termik Santrali'nin özelleştirme ihalesi, çalışan talepleri nedeniyle 4 Mart 2025'e uzatıldı.

28.11.2024 16:02
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(ANKARA)- Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, maden işçilerinin özelleştirilmesine karşı eylem yaptığı Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'na ilişkin ihalede son teklif verme süresinin "kamuoyunda gündeme getirilen hususlar da dikkate alınarak ihaleye konu alanların gözden geçirilmesi ve çalışanların taleplerinin incelenerek değerlendirilmesi" amacıyla 4 Mart 2025 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nın özelleştirilmesine ilişkin ihaleye son teklif verme süresinin 4 Aralık 2024'ten 4 Mart 2025 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı. Açıklama şöyle:

"Çayırhan Termik Santrali ve santrale kömür temin eden maden sahalarının özelleştirilmesine ilişkin ihale ilanı 17.09.2024 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmış ve ihalede son teklif verme tarihi 04.12.2024 olarak belirlenmiştir.

İdaremiz söz konusu özelleştirme işleminin etkin, verimli, şeffaf ve hukuka uygun bir şekilde yürütülmesine azami özeni göstermektedir. Kamuoyunda gündeme getirilen hususlar da dikkate alınarak;

İhaleye konu alanların gözden geçirilerek tekrar değerlendirilmesi, çalışanlarımızın taleplerinin incelenerek değerlendirilmesi, amacıyla söz konusu ihalede son teklif verme tarihi 04.03.2025 Salı günü, saat 18: 00'a kadar uzatılmıştır."

Kaynak: ANKA

Çayırhan, Politika, Ekonomi, Enerji, Güncel, Maden, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maden İhalelerinde Süre Uzatıldı - Son Dakika

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