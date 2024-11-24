Madenciler Açlık Greviyle Tehdit Ediyor - Son Dakika
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Madenciler Açlık Greviyle Tehdit Ediyor

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Nallıhan'daki madenciler, varlık satışı karşıtı eylemde açlık grevi planlıyor.

24.11.2024 19:56
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HABER: Batuhan DÜKEL/ KAMERA: Berkin GÜLSOY

(ANKARA) - Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nda varlık satışı kararına karşı başlatılan madenci eylemi sürmeye devam ediyor. MADEN-İŞ Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul'un yarın öğlen saatlerinde konuya ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile görüşmesi öngörülüyor. Görüşmenin, olumsuz sonuçlanması halinde eylem yapan madenciler açlık grevine başlamayı planlıyor.

Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nda varlık satışı kararına karşı başlatılan madenci eylemi sürüyor. Yer altında madenciler kararlı bir şekilde eylemlerine devam ederken yer üstünde eylemlerini sürdüren işçiler de ateş yakarak ısınmaya çalışıyor.

Edinilen bilgiye göre MADEN-İŞ Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul'un yarın öğlen saatlerinde konuya ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile görüşmesi öngörülüyor. Görüşme madencilerin aleyhine sonuçlanması halinde eylem yapan madenciler açlık grevine başlamayı planlıyor.

Direnişleri hakkında  bilgi veren maden işçileri ANKA Haber Ajansı'na şunları söyledi:

"Direnişimiz sonuç alana kadar buradayız. Sonuç alana kadar devam edeceğiz. Görüyorsunuz manzarayı. Dün kar yağdı. -5 hava soğuk. Soğuk havada mücadelemize devam ediyoruz.Yanan ateşleri görüyorsunuz. Herkes varillerin başında. Soğukta, ayazda direnişe devam ediyoruz. Sonuna kadar buradayız. Bakın çocuklarımız da buralara geliyorlar destek için. Sağ olsunlar. Allah razı olsun. Geliyorlar, gidiyorlar. Bunlar çocuk ama yine de burada. Allah razı olsun gelmiş yanımıza destek veriyor."

"Yirmi dokuz senedir  bu yörede çalışıyorum. Her özelleştirimede işçi kıyımı oluyor. Arkadaşlar şu an tedirgin.  Varlık satışına hayır diyoruz. Bu soğukta burada bu çileyi çekiyoruz."

"Şu an burada direnişimize devam ediyoruz. Zaten madenci zorlukları sever. Bizi zorluklar yıldıramaz. Biz zaten zorluğa alışığız. Ben 32 yaşındayım. 10 yıllık madenciyim. En genç madencilerden biriyim. Ama özel sektörde gördüğümüz çok büyük sıkıntılar vardı. O zamanlar da evliydim. İşten çıkarılma olasılığımız çok yüksekti. O zaman ikinci çocuğum dünyaya gelmiş. Şu an üç çocuk babasıyım. Şu an hepimiz işsizlikle karşı karşıya kalma korkumuz var."

Madenciler Açlık Greviyle Tehdit Ediyor
Kaynak: ANKA

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