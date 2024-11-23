Madenciler Kar Yağışında Direnişe Devam Ediyor - Son Dakika
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Madenciler Kar Yağışında Direnişe Devam Ediyor

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Çayırhan Maden Ocağı'nda varlık satışı kararına karşı başlayan madenci eylemi yoğun kar altında sürüyor.

23.11.2024 23:46
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(ANKARA) - Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan Maden Ocağı'nda varlık satışı kararına karşı başlatılan madenci eylemi, yoğun kar yağışı ve tipiye rağmen devam ediyor. Direnişe devam eden işçiler, "Sonuna kadar direneceğiz. Kar, yağmur, çamur zaten madencinin işi. Biz yer altında her gün yağmur da görüyoruz, çamur da görüyoruz" diye konuştu.

Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki Çayırhan Maden Ocağı'nda varlık satışı kararına karşı başlatılan madenci eylemi sürüyor.  Hava sıcaklığının 0 dereceye kadar düştüğü bölgede, yoğun kar yağışı altında "direne direne kazanacağız" sloganı atmaya başlayan maden işçileri, eylemlerinde kararlı olduklarını gösterdi. ANKA Haber Ajansı'na konuşan maden işçileri şunları söyledi:

"Deprem zamanında aranan tek insanlar madencilerdi. Yapılan iyiliğin söylenince bir anlamı kalmaz ama deprem zamanında biz buradan gittik, Zonguldak'tan, Soma'dan... Hayat kurtardık. Devlet bize plaket dağıttı.

"Şu anda kar yağıyor, sonuna kadar gideceğiz"

Şu anda devletten tek isteğimiz buranın satışına bir an önce son vermesi. Buranın varlık satışı eğer komple durdurulursa biz de onlara güzel bir teşekkür edeceğiz. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Madenci arkadaşlarımız da burada. Şu anda kar yağıyor. Sonuna kadar gideceğiz."

Bir başka maden işçisi de ısınma amacıyla kurdukları çadırların kar ve tipi nedeniyle yıkıldığını belirterek şöyle konuştu:

"Dört gün önce arkadaşlarımız bir eyleme başladılar. Bizler de buraya geldik, arkadaşlarımıza destek veriyoruz. Yer altında arkadaşlarımız 500 kişiyle bu işe başladılar. Gece vardiyası işten çıkıyordu 250 kişi. 250 kişi de gündüz vardiyasıydı. Gün içinde kontrol ekiplerimiz giriyor. Ara ara hafta tatilinden gelen arkadaşlarımız da yer altına giriyor. Yer altındaki sayımız şu anda 600'leri buldu. Dört gündür oradalar. Ailelerimiz de burada. Gelip gidiyor ailelerimiz sürekli.

"Özelleştirmeye, varlık satışına hayır diyoruz."

Yalnız bugün kar yağışı başladı şu anda. Geceleri ilerleyen saatlerde akşam üzerinde beş dereceyi bulan hava eksileri görmeye başladı. Az önce de kar yağışı başladı. Bugün gün içinde çadırlarımız yıkıldı. Hafta içinde umut ediyoruz ki gerekli bilgiler yetkililere iletilecek. Bizler aksi takdirde bu gerekli bilgiler bizlere iletilmezse yer altındaki arkadaşlarımız durumlarının iyi olduğunu söylüyor. Kar yağışını görüyorsunuz. Bizler de burada zor durumdayız ama onlar da artık zor durumda. Açlık grevine başlayacaklarını söylüyorlar. Eğer ki açlık grevi başlarsa, biz de açlık grevinde onların yanında büyük bir ihtimal yer almayı düşünüyoruz. Sonuna kadar direneceğiz. Kar, yağmur, çamur zaten madencinin işi. Biz yer altında her gün yağmur da görüyoruz, çamur da görüyoruz. Deprem olduğunda ilk önce bizi çağırdılar, biz gittik. Sel olduğunda yine bu madenciler gitti. Bütün felaketlerde biz gittik. Bizlere devletimiz sahip çıksın. Bizler yarı devlet olan kömür işletmeleriyle çalışmak istiyoruz. Özelleştirmeye, varlık satışına hayır diyoruz."

Madenciler Kar Yağışında Direnişe Devam Ediyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Madenciler Kar Yağışında Direnişe Devam Ediyor - Son Dakika

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