Madleen Gemisindeki İki Türk Serbest Bırakıldı

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, İsrail tarafından alıkonulan Madleen adlı gemide bulunan Şuayb Ordu ve Yasemin Açar'ın bugün serbest bırakıldığını ve İsrail'den ayrıldığını bildirdi.

Bakanlık yetkilisi, "İsrail güçlerince alıkonulan Madleen adlı gemide bulunan Sayın Şuayb Ordu ve Sayın Yasemin Açar bugün (12 Haziran) serbest bırakılmışlar ve İsrail'den ayrılmışlardır" ifadelerini kullandı.