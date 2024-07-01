Madrid'de Eski Araçlara Yasak Getirildi - Son Dakika
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Madrid'de Eski Araçlara Yasak Getirildi

Madrid'de hava kirliliği sorununu çözmek amacıyla, dizelde 2006, benzinli de 2000 yılından eski araçların trafiğe çıkması yasaklandı. Madrid Belediyesi tarafından alınan kararla birlikte, eski araçların kent trafiğine girmesi engellenirken, yasağa uymayanlara para cezası verilecek. Madrid, çevre kirliliği önlemleri kapsamında AB kriterlerini tam olarak yerine getirmese de, eski araçların kente girişini engellemek için önemli adımlar atmaktadır.

01.07.2024 11:03
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Avrupa'daki büyük şehirler içinde hava kirliliği sorununun en fazla yaşandığı yerlerden biri olan Madrid'de, dizelde 2006, benzinli de 2000 yılından eski araçların dolaşıma çıkmasına yasak getirildi.

Madrid Belediyesinin aldığı kararla 1 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe giren uygulama gereği, dizelde 2006 ve benzinli de 2000'den eski araçlar ile Madrid'de 1 Ocak 2022'den sonra ikametgahı başlayan, taşıt vergi pulu bulunmayan veya dışarıdan gelen eski araçların kent trafiğine girmesi yasaklandı.

Çevre kirliliği önlemleri kapsamında Mayıs 2021'den bu yana Madrid'de kent merkezi için belirlenen "düşük emisyonlu bölge" ile "M-30" adlı merkeze en yakın çevre yolunu kapsayan trafik alanında dolaşımları engellenen eski araçlara, yasağa uymamaları halinde 200 avro para cezası (erken ödemede 100 avro) verilecek.

Belediye, çevre kriterlerini karşılamayan araçların kontrolünü yapmak için kent merkezine ve M-30 çevre yolu üzerine 500 kamera yerleştirildiğini duyurdu.

Yeni uygulamanın, 400 bine yakın eski aracın kente girişini engellemesi öngörülüyor.

"Düşük emisyonlu bölgeler" uygulaması

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde çevre kirliliğini önlemek için belirlenen "düşük emisyonlu bölgeler" uygulaması yaklaşık 320 kentte uygulanıyor.

Madrid, çevreye zararlı gazları azaltmak ve nitrojen dioksiti metreküp başına 40 mikrogram olan minimum seviyeye getirmek için 1999-2010 döneminde sürekli olarak AB'den uyarılar almıştı.

Madrid Belediye Başkanı Jose Luis Martinez Almeida, Ocak 2023'te yaptığı açıklamada, "Madrid nihayet nefes alıyor" diyerek, nitrojen dioksit verilerinin düştüğünü duyursa da çevre kirliliğine karşı önlemlerde Madrid, AB kriterlerini halen tam olarak yerine getirmiyor.

Kaynak: AA

Hava Kirliliği, Madrid, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Madrid'de Eski Araçlara Yasak Getirildi - Son Dakika

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