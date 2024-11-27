Mahalle Ligi'nde Yeni Sezon Başladı - Son Dakika
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Mahalle Ligi'nde Yeni Sezon Başladı

Mahalle Ligi\'nde Yeni Sezon Başladı

Edirne'de kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmayı hedefleyen Mahalle Ligi futbol müsabakaları başladı.

27.11.2024 13:49
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Edirne'de öğrencileri sporla kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı amaçlayan Mahalle Ligi'nin yeni sezon futbol müsabakaları başladı.

Vali Yunus Sezer, Saraçhane Spor Tesisleri'nde düzenlenen açılış programında gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl başlattıkları proje ile çocukların sporla ilgilenerek sosyalleşmesi adına önemli bir adım attıklarını söyledi.

Projeyi bu sene de devam ettirdiklerini belirten Sezer, "Gençlik ve Spor Bakanımızın destekleriyle geçen sene 7 bin evladımız bu projeden yararlandı. Bu sene de 8 bin 500 öğrencimiz 110 okuldan katılıyor. İsmini Mahalle Ligi koyduk." dedi.

Sezer, mahallelerde kulüpleşmeye gittiklerini vurguladı.

Muhtarlıkların bünyesinde, okul müdürlerinin, cami imamlarının ve mahalle sakinlerinin de destek verdiği mahalle kulüpleri kurulmaya başladığının altını çizen Sezer, "Amacımız çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan, özellikle sosyal medya ve diğer bağımlılıklardan uzak tutmak, akademik başarılarını en yüksek seviyeye ulaştırmak." dedi.

Öğrenciler servislerle spor yapacakları alanlara getiriliyorlar

Sezer, çocukları okuldan alıp spor sahalarına getirdiklerini, proje için 5 semt sahası kurduklarını, 5 sahanın daha kurulacağını dile getirdi.

Çocukların spor kıyafetlerini alarak ulaşım ve beslenme giderlerini de karşıladıklarını ifade eden Sezer, şöyle konuştu:

"Böylece çocuklarımız sokaktan, kötü alışkanlıklardan ne kadar uzak dururlarsa bizim açımızdan da kendi açılarından da o kadar önemli olduğunu değerlendiriyoruz. Futbolla ilgili bugün startı veriyoruz. İnşallah ilkbahar aylarında da bunun finallerini yapacağız. Geçen yıl Gençlik ve Spor Bakanımız katılmıştı. İnşallah bu sene de yine bir şölen havasında bütün maçlarımızı takip edeceğiz. Diğer branşlarda da yine öğrencilerimizin sportif gelişimlerini inşallah destekleyeceğiz ve buradan da önemli sporcuların yetişmesini umut ediyoruz. Geçen yıl aldığımız mesafe çok önemli. Bu sene daha da ileriye götüreceğiz."

Futbol liginde yer alan okulların öğrencileriyle sohbet edip başarı dileyen Sezer, ardından müsabakaların başlama vuruşunu yaptı.

Programa İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, Yeşilay Edirne Şube Başkanı Müzekka Bayrak, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Kaynak: AA

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