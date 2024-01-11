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'Mahallenin devamı' tabelayla gösteriliyor

Rize'de mahalle muhtarı, trafik sıkışıklığını önlemek için 'Mahallenin devamı' tabelasını asarak vatandaşları alternatif yolu kullanmaya yönlendirdi. Tabelayı görenler önce şaşırıyor, sonra ise gülmekten kendini alamıyor. Muhtarın bu yöntemi mahalleli tarafından hoş karşılanıyor.

\'Mahallenin devamı\' tabelayla gösteriliyor
11.01.2024 - 20:28,
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'Mahallenin devamı'nı tabelayla gösteriyor

Rize'de 'Mahallenin devamı' tabelasını görenler önce şaşırıyor sonra ise gülmekten kendini alamıyor

Karadeniz usulü yol tarifi

RİZE - Rize'de mahalle muhtarı yeni yol yapılmasına rağmen eski yolun kullanılıp trafik sıkışıklığını ortadan kaldırmak için 'Mahallenin devamı' tabelasını asarak bu sıkışıklığın önüne geçmeye çalıştı. Tabelayı görenler önce şaşırıyor ama sonra da gülmekten kendini alamıyor.

Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Çiftekavak mahallesinde tek şeritli yoldan dolayı sürekli sorun yaşanınca alternatif bir yol yapıldı. Yeni yapılan yola rağmen vatandaşlar yine de eski yolu kullanmaya devam edince yolun sıkışmasından rahatsız olan mahalleli bu durumu mahalle muhtarına aktardı. Mahalle muhtarı ise bu durumu çözmek için hiç denenmemiş bir yöntemi denedi. Muhtar mahalledeki yol ayrımına 'Mahallenin devamı' yazılı tabela astı. Astığı tabela sayesinde vatandaşlar alternatif yolu kullanmaya başladı.

Yeni yol yapılınca vatandaşların sürekli yanlış yola girdiğini ve bu sıkışıklığı gidermek için bir de tabela asma ihtiyacı duyduklarını ifade eden Çiftekavak mahallesi muhtarı Varol Akay, "Biz burada yeni bir yol yaptık. Mahalleye yeni gelenler tabela asılmadan önce hep eski yolu kullanıyorlardı. Burada trafik sıkışmaları oldu. Biz de 'Bu sefer ne yapalım' diye düşündük. Özellikle mahalle sakinleri çok şikayet ettiler. Ben de düşündüm taşındım, bir tabela yaptıralım dedim. 'Mahallenin devamı' diye tabela yaptırdık. Bizde rahatladık. Tabeyı yaptırmak da hiç zor olmadı, hemen gittim yazdırdım. Herkesin de hoşuna gitti. Tabelayı görenlerin hoşuna gidiyor. Fotoğraf bile çektiriyorlar. Zorda kaldığımız zaman sıkıntıları çözüyoruz" ifadelerini kullandı.

Asılan tabelanın güzel olduğunu belirten Turan Erdem, "Tabela güzel ama bilen için güzel. Bilmeyen biri tereddütte olur. Sağımızı da bilmiyoruz. Solumuza da bilmiyoruz. İnsanlara mahallenin devamını gösteriyor. Behim de buradan anladığım diğer yoldan ileriye doğru yol yok" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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