Malatya\'da 2001\'de askeri uçağın düşmesi sonucu şehit olan 34 asker anıldı

Güncel

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, 16 Mayıs 2001'de CASA tipi uçağın düşmesi sonucu şehit olan 34 asker için anma töreni düzenlendi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Malatya Şube Başkanı İsmail Ayvalı, askeri uçağın düştüğü kayısı bahçesinde yaptırılan anıttaki törende, bundan tam 23 yıl önce 34 kahramanın şehit olduğu yerde bulunduklarını söyledi.

Ülkesi, vatanı, milleti, bayrağı, dini uğruna gözünü kırpmadan canını ortaya koyan tüm şehitleri saygı, şükran rahmet ve minnetle andığını belirten Ayvalı, şöyle konuştu:

"Acımız çok büyük, hüznümüz dağlar kadar ama boynumuzu bükmüyoruz. Kor ateş de olsa hüznümüzü yüreğimize gömecek, gözyaşlarımızı içimize akıtacak, hainleri de sevindirmeyeceğiz. Hainler bilsinler ki kendi karanlıklarında eriyip gidecekler, kendi kanlarında boğulacaklardır. Hiçbir zaman ümitsiz olmadık, olmayacağız. Teröre teslim olmadık hiçbir zaman da teslim olmayacağız. Ülkemizi köşeye sıkıştırmak isteyen tüm dünyaya haykırıyoruz ki ülkemiz sahipsiz değildir. Bu vatana kan veren, can veren yiğitlerimiz, şehitlerimiz var oldukça kimse bizi yok edemez. 'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.' Biz inanıyoruz ki şehitler ölmez onlar rabbimin katında diridirler."

Programda anıta çiçek bırakıldı, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Törene, şehit askerlerin aileleri ve yakınlarının yanı sıra Malatya Valisi Ersin Yazıcı, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın, Akçadağ Kaymakamı Adem Topaca, Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, şehit ve gazi derneklerinin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kara Havacılık Alay Komutanlığından kalkan askeri helikopter şehitler anısına saygı uçuşu yaptı.

Diyarbakır'dan havalanan CASA CN 235 tipi uçağın 16 Mayıs 2001'de Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Güzyurdu köyü yakınlarında düşmesi sonucu 34 asker şehit olmuştu.